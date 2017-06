Tweet no Twitter

Depende. Se você tem a intenção de gastar com produtos mais caros e tem poder aquisitivo para isso, o cardápio pode ser montado com esse tipo de alimento, sem problemas. Mas isso não é regra, pois os nutrientes funcionais são encontrados em alimentos comuns no nosso dia a dia.

Temos como exemplo as Brássicas, grupo que entra o brócolis, a couve flor, o repolho verde, o repolho roxo, a couve. Esse grupo costuma entrar nas dietas, pois atua diminuindo absorção de metais pesados, é anticâncer e anti-inflamatório. Ainda pensando em inflamação, mas atuando também na melhora da função cardiovascular e imunológica, poderíamos incluir o salmão ou um suplemento pronto de ômega 3, mas, pensando no preço, quem sabe trabalhar com a sardinha em lata, que possui um teor excelente de ômega 3, consegue os mesmos efeitos descritos anteriormente.

E o estresse, a ansiedade?? Temos um alimento poderoso. O abacate, rico em betasitoesterol – um composto que regula os níveis de cortisol e de brinde ainda melhora a inflamação, e é antioxidante – e que inclusive está na época, com preços excelentes. As frutas vermelhas (ricas em antocianinas, mas com preço super oneroso), como framboesas, mirtilo, amoras, podem ser substituídas por açaí, uma fruta brasileira com preço bem mais acessível.

Indo para o tratamento do diabetes, podemos pensar na canela, alecrim, batata yacon, aveia, banana verde. Para os hipertensos, o alho, cebola, couve, beterraba, melancia, rabanete e o cacau.

As fontes proteicas podem vir de alimentos de origem vegetal: ervilhas, lentilha, grão de bico e os vários tipos de feijões, que esquecemos de usar em nossa alimentação. E também, quem sabe, trabalhar com alguns chás ao longo do dia, ao invés de suplementos para ansiedade.

Enfim, se você quer iniciar uma consulta nutricional e tem medo de gastar muito dinheiro com os produtos, fique tranquilo! Um País que nos entrega uma diversidade tão grande de alimentos e nutrientes, não faz sentido usar apenas alimentos com custo alto!

Ariane Bruna Serpa – nutricionista