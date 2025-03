A Federação Catarinense de Futebol (FCF) instalou um banner para bloquear as janelas do bar Na Cara do Gol, localizado no BKR Park Mall, centro comercial em frente ao Augusto Bauer. Os donos do estabelecimento retiraram o banner, afirmando que não haverá jogo se a FCF não ceder. No local, Brusque e Chapecoense se enfrentam às 18h30 deste sábado, 1º, pelas quartas de final do Catarinense.

O estabelecimento tem janelas com visão privilegiada do campo e realiza reservas para torcedores assistirem à partida sem acessarem o estádio. A FCF vem emitindo diversos ofícios ao Brusque, exigindo que as janelas sejam bloqueadas em dias de jogo.

O quadricolor é locatário do estádio, o proprietário é o Carlos Renaux. Um dos proprietários do BKR Park Mall é o empresário Alex Buschirolli. Ele foi um dos responsáveis pela reforma do Augusto Bauer, em troca da área que era do estádio e em que foi construído o centro comercial.

Buschirolli convoca uma coletiva de imprensa que deve ser realizada às 14h deste sábado, 1, no bar Na Cara do Gol. A O Município, o empresário afirma que a realização da partida pode ser impedida.

“Estão dentro do meu terreno, estão invadindo minha propriedade. Já mandei arrancar a placa de publicidade. E se a Federação insistir com esta situação, não vai acontecer jogo hoje. Se a Federação insistir em invadir minha propriedade, não vai acontecer jogo.”

Partidas eram realizadas normalmente no estádio desde as rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. O bar foi inaugurado em 2025 e funcionou normalmente nas partidas do Brusque realizadas até o momento.

Atualização em 01/03/2025 às 12h48: a visão do campo a partir do estádio foi desbloqueada e a coletiva de imprensa no bar Na Cara do Gol está confirmada às 14h deste sábado, 1º.

