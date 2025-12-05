FCF define dia e horário de Brusque x Carlos Renaux pelo Catarinense; veja tabela
Campeonato inicia em 7 de janeiro
A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou nesta quinta-feira, 4, as datas e horários das duas primeiras rodadas do Estadual de 2026.
O Brusque abre o Campeonato Catarinense no dia 7 de janeiro (quarta-feira) diante da Chapecoense, fora de casa, às 18h30.
Já o Carlos Renaux joga no dia seguinte diante do Concórdia, como mandante, às 19h. A FCF ainda não confirmou o palco do jogo, já que o estádio Augusto Bauer está em reformas para troca de gramado. Segundo a diretoria do Renaux, os trabalhos estarão finalizados até o início da competição.
Na segunda rodada, Brusque e Renaux se enfrentam. O jogo será no dia 11 (domingo), às 16h30. O palco do jogo também está “a definir”, segundo a FCF.
Será apenas o terceiro duelo entre as duas equipes no futebol profissional — as outras duas foram na Série B1 (atual C) do Catarinense, em 2004.
Primeira rodada
7 de janeiro (quarta-feira)
18h30 Chapecoense x Brusque
18h30 Santa Catarina x Camboriú
21h30 Avaí x Barra
21h30 Joinville x Figueirense
8 de janeiro (quinta-feira)
19h Carlos Renaux x Concórdia
20h30 Marcílio Dias x Criciúma
Segunda rodada
10 de janeiro (sábado)
17h Barra x Joinville
19h Camboriú x Chapecoense
11 de janeiro (domingo)
15h30 Concórdia x Santa Catarina
16h30 Brusque x Carlos Renaux
18h30 Criciúma x Avaí
19h30 Figueirense x Marcílio Dias
