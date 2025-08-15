Ao longo desta semana, Brusque vive dias de intensa devoção, confraternização e alegria compartilhada, em preparação para a tradicional Festa de Nossa Senhora de Azambuja — um dos eventos religiosos mais marcantes do calendário local.

A cada ano, a celebração atrai fiéis de diversas cidades de Santa Catarina e até de outras regiões do país, consolidando-se como um verdadeiro símbolo de fé e união.

As noites de novena, que seguem até esta sexta-feira, 15, têm reunido famílias inteiras no Santuário, criando uma atmosfera de espiritualidade e entretenimento.

Como consequência dessa vivência coletiva, o pátio em frente à igreja se transforma, logo após as celebrações, em um animado ponto de encontro.

Ali, barracas oferecem delícias típicas — como cachorro-quente, cucas e cafés — agradando a todos os paladares.

Além disso, os bazares já movimentam a comunidade, despertando o interesse de visitantes e moradores. O resultado é um cenário encantador, marcado por reencontros, sorrisos e partilhas que aquecem o coração.

Família então reunida em um momento especial, aproveitando juntos a noite de novena/Foto: Ciro Groh/O Município

A missa nas alto de Brusque

Com a chegada do fim de semana, a Festa de Azambuja entra em sua fase mais aguardada, marcada então por momentos de intensa fé e emoção.

Nesta sexta-feira, a programação segue com a celebração da missa no alto do Morro do Rosário, que neste dia completa 75 anos de história.

Família então aproveita os momentos que antecedem à festa reunida entre fé e sabores/Foto: Ciro Groh/O Município

A festa no fim de semana

No sábado, 16, o Santuário acolhe duas missas — às 16h e às 19h — seguidas por uma procissão luminosa e uma belíssima queima de fogos silenciosos, respeitando o ambiente e os fiéis.

Já no domingo, 17, o dia será marcado por seis celebrações: às 8h30, 10h, 13h, 14h30, 16h e 19h.

O grande destaque será a missa solene das 10h, presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, momento de especial significado para todos os devotos.

Fiéis então participam da novena no Santuário/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque une fé e sabores

Além da programação religiosa, a gastronomia será um atrativo à parte.

No sábado, o tradicional churrasco promete reunir famílias e amigos em torno da boa mesa.

No domingo, haverá buffet livre e churrasco, além das irresistíveis cucas, pastéis, bolos e outras iguarias que fazem parte da memória afetiva da região.

Para completar, atividades como bingo e roda da fortuna prometem divertir pessoas de todas as idades, tornando a festa ainda mais inclusiva e acolhedora.

Voluntárias então preparam com carinho os sabores da celebração da novena/Foto: Ciro Groh/O Município

Fotos do evento

E para já sentir o clima dessa grande celebração, vale apreciar a galeria especial de imagens registradas na noite de quinta-feira, que revelam toda a beleza, emoção e movimentação que antecedem o ponto alto da festa.

São registros que traduzem, com sensibilidade, o espírito acolhedor e a energia única deste momento — disponíveis logo após os anúncios no fim da edição.

Brusque em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

