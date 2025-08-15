Ao longo desta semana, Brusque vive dias de intensa devoção, confraternização e alegria compartilhada, em preparação para a tradicional Festa de Nossa Senhora de Azambuja — um dos eventos religiosos mais marcantes do calendário local.

A cada ano, a celebração atrai fiéis de diversas cidades de Santa Catarina e até de outras regiões do país, consolidando-se como um verdadeiro símbolo de fé e união.

As noites de novena, que seguem até esta sexta-feira, 15, têm reunido famílias inteiras no Santuário, criando uma atmosfera de espiritualidade e entretenimento.

Como consequência dessa vivência coletiva, o pátio em frente à igreja se transforma, logo após as celebrações, em um animado ponto de encontro.

Ali, barracas oferecem delícias típicas — como cachorro-quente, cucas e cafés — agradando a todos os paladares.

Além disso, os bazares já movimentam a comunidade, despertando o interesse de visitantes e moradores. O resultado é um cenário encantador, marcado por reencontros, sorrisos e partilhas que aquecem o coração.

A missa nas alto de Brusque

Com a chegada do fim de semana, a Festa de Azambuja entra em sua fase mais aguardada, marcada então por momentos de intensa fé e emoção.

Nesta sexta-feira, a programação segue com a celebração da missa no alto do Morro do Rosário, que neste dia completa 75 anos de história.

A festa no fim de semana

No sábado, 16, o Santuário acolhe duas missas — às 16h e às 19h — seguidas por uma procissão luminosa e uma belíssima queima de fogos silenciosos, respeitando o ambiente e os fiéis.

Já no domingo, 17, o dia será marcado por seis celebrações: às 8h30, 10h, 13h, 14h30, 16h e 19h.

O grande destaque será a missa solene das 10h, presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, momento de especial significado para todos os devotos.

Brusque une fé e sabores

Além da programação religiosa, a gastronomia será um atrativo à parte.

No sábado, o tradicional churrasco promete reunir famílias e amigos em torno da boa mesa.

No domingo, haverá buffet livre e churrasco, além das irresistíveis cucas, pastéis, bolos e outras iguarias que fazem parte da memória afetiva da região.

Para completar, atividades como bingo e roda da fortuna prometem divertir pessoas de todas as idades, tornando a festa ainda mais inclusiva e acolhedora.

Brusque em fotos

