A fé, essa força invisível que move montanhas, teceu os fios da história da brusquense Sueli Pianezzer Leoni, uma mulher cuja força impulsionada pela devoção transformou sua vida e a de incontáveis peregrinos.

O ápice dessa jornada inspiradora se materializou em uma entrevista então concedida ao portal A12, o site oficial do Santuário Nacional de Aparecida.

Durante uma viagem ao Santuário, realizada em março de 2025, Sueli foi surpreendida com o convite para conceder essa entrevista, que se tornou um marco em sua trajetória.

Como resultado, esse reconhecimento transcendeu a mera visibilidade, elevando-se como um símbolo da missão abraçada por Sueli.

Ecoando fé pelo Brasil

Reconhecido nacionalmente por trazer notícias católicas, formação religiosa e a liturgia diária, o A12 também alcança o público por meio de seu canal no YouTube.

Dessa forma, consolida-se como o coração pulsante da Basílica Nacional de Aparecida.

Naquele momento, as palavras de Sueli ecoaram pelos corredores virtuais do Brasil, reverberando a trajetória de uma mulher que, com singeleza e entrega, desbravou os caminhos da fé.

A entrevista, um farol a iluminar sua jornada, revelou ao país a importância do trabalho que ela realiza, um elo que conecta corações à Mãe Aparecida.

O chamado da fé

Em 2000, ano que marcou o início de sua jornada, Sueli, guiada por um chamado que ecoava em sua alma, organizou sua primeira peregrinação ao Santuário Nacional.

Naquele instante, um grão de mostarda foi plantado, e o que germinou foi uma árvore frondosa, com raízes fincadas na fé e galhos que se estendem por todo o país.

Caminhos de fé

A jornada de Sueli é um mosaico de fé e dedicação. O que começou como uma simples excursão, movida pela devoção, floresceu em um trabalho que inspira e emociona.

Ao longo dos anos, a Sueli Viagens cresceu, como um rio que encontra o mar, levando cada vez mais fiéis ao encontro da Mãe Aparecida.

As suas caravanas não são meros passeios, mas sim peregrinações da alma, momentos de renovação espiritual, onde a fé se renova e a esperança se fortalece.

Cada ônibus lotado, um templo móvel, transporta sonhos, promessas e orações, que encontram seu destino aos pés da Padroeira do Brasil.

A grandiosidade da missão de Sueli se revela nos números, como constelações que iluminam a noite.

Mensalmente, sem exceção, grupos seguem rumo ao Santuário, como um rio caudaloso que deságua no mar da fé.

Hoje, no entanto, essa jornada já transcende os limites da Mãe Padroeira, com itinerários que abrangem diversos destinos pelo país.

Seja por terra ou em viagens que incluem até trajetos aéreos, a missão de fato continua a conectar fiéis com espiritualidade e devoção.

Entre palavras e emoção

A entrevista no A12, um reconhecimento que ecoou por todo o país, foi um testemunho da importância do trabalho de Sueli, um exemplo de fé que então se transformou em missão.

A história de Sueli, contada com emoção, revela a jornada de uma mulher que, com seu esforço e amor, ajuda a levar milhares de pessoas a viverem momentos únicos junto à Mãe Aparecida.

Comemorando 25 anos de história, Sueli não enaltece apenas uma trajetória profissional, mas sim um chamado divino, uma missão que se confunde com sua própria essência.

Para ela, cada viagem é mais do que um trajeto percorrido, é um capítulo de uma história de fé, um testemunho de amor à Mãe Aparecida.

