Na tarde da quinta-feira de Natal, quatro ônibus partiram do bairro Dom Joaquim, em Brusque, como verdadeiras caravanas de fé, conduzindo mais de 200 fiéis rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (SP).

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A peregrinação, então realizada pelo quarto ano consecutivo, já se consolidou como um marco no calendário de muitos dos participantes.

Nesse contexto, chamou atenção o caráter comunitário da viagem. A maioria dos integrantes esteve acompanhada de familiares ou amigos, reforçando o aspecto coletivo do passeio.

Após dias intensos de fé e convivência, o grupo irá desembarcar novamente em Brusque no dia 30 de dezembro, encerrando a experiência.

Natal de oportunidade única

Sobretudo, o momento ganhou relevância adicional em razão do fechamento da Porta Santa do Santuário Nacional, evento que não deverá se repetir pelos próximos 25 anos.

Para alguns fiéis, tratou-se de uma oportunidade singular de vivenciar um acontecimento histórico e espiritual de grande significado para a Igreja Católica.

Natal de união

A escolha por um roteiro religioso em pleno período de férias também se destacou.

Em meio ao descanso e ao lazer típicos do fim de ano, inúmeras famílias decidiram dedicar o Natal à espiritualidade, ao agradecimento e à renovação da fé.

A organização da viagem, pois, destacou a emoção de perceber que tantas pessoas optaram por viver juntas uma experiência marcada pela devoção.

Natal com balanço positivo

Além disso, a excursão representou o encerramento simbólico das atividades anuais da Sueli Viagens, responsável pela organização do roteiro, que, em 2025, ultrapassou a marca de 60 viagens realizadas.

Nesse sentido, o deslocamento levando mais de 200 pessoas para Aparecida foi considerado um fechamento expressivo de um ano marcado pela intensa movimentação no turismo.

As cenas do embarque

Por fim, a edição apresenta, após os anúncios, uma galeria de fotos que registra o embarque realizado no bairro Dom Joaquim, em Brusque.

As imagens mostram a alegria e a emoção dos fiéis no momento da partida rumo à Aparecida, evidenciando então o entusiasmo coletivo.

Galeria após o apoio comercial

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

