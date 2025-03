Na abafada penumbra da primeira terça-feira de março, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, transcendeu seu papel habitual, emergindo como um verdadeiro farol de fé e esperança.

Naquele momento único, o local sagrado acolheu não apenas mais uma celebração litúrgica, mas também um profundo e transformador encontro entre o humano e o divino, marcado pela tão aguardada missa de cura e libertação.

Desde o alvorecer da tarde, os fiéis começaram a convergir para o santuário, cada um carregando em seus corações um fardo de esperanças e súplicas.

À medida que o sol se despedia, a multidão crescia, formando um movimentado fluxo de rostos, ansiosos por um toque de graça.

Brusque vive a fé

Quando o relógio anunciou 19h30, o santuário, já repleto de fiéis, preparava-se para o início da missa, revelando um espaço que mal podia conter a fé que ali se acumulava.

E, então, a missa começou, presidida pelo padre Rodrigo Laufer.

Sua voz, ressoando com firmeza, conduziu a liturgia sob uma devoção que transcendia o visível.

A cada palavra proferida ou cântico entoado, a atmosfera se tornava mais densa, carregada de uma energia espiritual perceptível a todos.

Em meio à penumbra, olhos se fechavam, mãos se elevavam e corações se abriam em busca de cura e libertação.

Lágrimas, então, começaram a rolar, não de tristeza, mas de uma emoção pura, um encontro com o sagrado.

Enquanto isso, os cânticos ecoavam pelas paredes centenárias, criando uma sinfonia celestial que tocava a alma.

Devoção ecoa em Brusque

Simultaneamente, fora do santuário, o estacionamento lotado testemunhava a magnitude da fé ali reunida.

Antes e depois da missa, o fluxo de pessoas era constante, diante de almas buscando conforto e esperança.

E, como um abraço caloroso, após a celebração, as barracas no pátio ofereciam cachorros-quentes, remetendo a um momento de confraternização que nutria tanto o corpo quanto o espírito.

Ao fim do evento, enquanto os fiéis retornavam aos seus lares, carregavam consigo mais do que lembranças.

Levavam, pois, a certeza de que a fé é um refúgio seguro, um porto onde a esperança nunca se apaga.

E, acima de tudo, a certeza de que, em Azambuja, a cada primeira terça-feira do mês, o céu toca a terra, e a cura e a libertação se tornam realidade.

As cenas registradas revelam testemunhos visuais de uma noite onde a fé em Brusque se manifestou em sua forma mais pura.

Afinal, cada fotografia é um fragmento de um momento que ecoará eternamente nos corações daqueles que ali estiveram.

Fotos da missa em Brusque

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

