A Sexta-feira Santa em Brusque amanheceu sob uma condição climática de tempo seco, um cenário atmosférico que, dessa forma, favoreceu o deslocamento dos fiéis aos principais locais de celebração do município.

Desde o romper da aurora, a atmosfera se impregnou de recolhimento e reflexão, condizente com o espírito de um dos dias mais solenes para o Cristianismo.

De fato, nas igrejas da cidade, o fluxo de pessoas manteve-se constante.

Brusque no Santuário de Azambuja

Em particular, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, também conhecido como “Vale dos Milagres”, acolheu um número expressivo de devotos, os quais buscaram neste local sagrado instantes de profunda espiritualidade e íntima comunhão com o divino.

Ademais, o Morro do Rosário, parte integrante deste complexo religioso, destacou-se pela marcante presença de pessoas.

Aliás, foi principalmente neste local, aproveitando a atmosfera serena que dele emana, que muitos se dedicaram à oração fervorosa do terço, transformando cada passo da caminhada em uma experiência espiritual verdadeiramente enriquecedora.

Dessa forma, tanto na ascensão quanto na descida do morro, os devotos dedicaram-se à prece, convertendo o trajeto em um verdadeiro refúgio para a alma.

Brusque na Igreja Matriz

Similarmente, na Paróquia São Luís Gonzaga, também conhecida como a “Igreja Matriz” e localizada no Centro da cidade, o movimento também se fez notar.

O templo, inteiramente construído de pedra, permaneceu repleto durante todo o dia. Fiéis participaram de momentos de oração e buscaram a confissão, aproveitando a atmosfera de paz e recolhimento

Padres se revezaram no atendimento daqueles que procuravam, em silêncio e humildade, o sacramento da reconciliação — um ato de fé que se intensifica nesta ocasião.

Brusque movimentada

Outrossim, outros locais tradicionalmente procurados pela comunidade católica também registraram uma significativa movimentação de pessoas.

Embora não tenha sido possível documentar todos os templos da cidade, alguns dos mais movimentados foram acompanhados de perto e ilustram bem o sentimento coletivo que envolveu Brusque nesta Sexta-feira Santa.

Dessa maneira, entre passos cadenciados, olhares elevados e orações sussurradas ao vento, o dia transcorreu com sobriedade e profunda conexão espiritual.

Além disso, os registros visuais traduzem a fé silenciosa que ecoou por toda a cidade.

