Febe firma acordo de cooperação técnica com BRDE para fomento à inovação

A Fundação Educacional de Brusque (Febe), mantenedora do Colégio Unifebe e da Unifebe, e gestora do Centro Regional de Inovação (Inova) em Brusque, firmou nesta segunda-feira, 17, um acordo de cooperação técnica com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), visando ampliar o acesso das empresas e empreendedores de Brusque e região a linhas de financiamento voltadas à inovação.

A iniciativa visa fortalecer o ambiente de desenvolvimento econômico do Vale do Itajaí e também reforçar o papel de Brusque como um polo estratégico de projetos inovadores. O acordo integra as ações do Inova em Brusque, que tem sido gerido pela Febe desde 2024.

“Por meio da parceria, o Inova em Brusque passa a orientar empresas interessadas, selecionar propostas, emitir pareceres técnicos e também assessorar o encaminhamento de projetos aos programas de financiamento do BRDE, especialmente ao programa BRDE Inova”, explica a gestora do Inova em Brusque, professora Claudia Maria Huber.

A presidente da Febe, reitora da Unifebe e presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação em Brusque, professora Rosemari Glatz, diz que o acordo de cooperação técnica se soma ao trabalho desenvolvido pelo Escritório de Projetos, criado em maio deste ano, dedicado a impulsionar iniciativas que levem à competitividade regional.

“Entendemos que, ao aproximar o setor produtivo das oportunidades de crédito para inovação, criamos condições favoráveis para que as empresas locais da nossa região adotem tecnologias, ampliem sua produtividade e desenvolvam soluções originais que sejam capazes de fortalecer a economia regional”, analisa a presidente da Febe.