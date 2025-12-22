Federação altera horário de Brusque x Carlos Renaux pelo Catarinense

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) alterou o horário da partida entre Brusque e Carlos Renaux, válida pelo Campeonato Catarinense Fort Atacadista Série A 2026.

O jogo, marcado para o domingo, 11 de janeiro, passou das 16h30 para as 19h30. Será apenas o terceiro duelo entre as duas equipes no futebol profissional — as outras duas foram na Série B1 (atual C) do Catarinense, em 2004.

A mudança consta em informativo oficial divulgado pela entidade e tem como motivo um ajuste de tabela. A data da partida foi mantida.

O local e a cidade do confronto seguem indefinidos. Conforme apurado, a definição depende da conclusão das obras no estádio Augusto Bauer.

A expectativa é que a confirmação ocorra nos próximos dias, após nova avaliação da Federação.

