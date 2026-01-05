Federação define escala de arbitragem para estreias de Brusque e Carlos Renaux no Catarinense
Estadual inicia já nesta terça-feira, 6
A Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou neste domingo, 4, a escala de arbitragem da primeira rodada do Catarinense 2026, que inicia já nesta terça-feira, 6. O jogo de abertura, entre Chapecoense e Brusque, terá Franciel dos Santos Martins como juiz principal e o experiente Heber Roberto Lopes no comando do VAR. O duelo acontece às 19h, na Arena Condá.
Em 2026, o Catarinense terá o uso do VAR em todos os jogos. A ferramenta é própria da FCF e já foi utilizada nas finais da Copa Santa Catarina 2025.
Já no jogo que fecha a rodada, na quinta-feira, 8, entre Carlos Renaux e Concórdia, Igor da Silva Albuquerque foi designado como árbitro da partida, enquanto Charly Wendy Straub Deretti estará no comando do VAR ao lado do experiente Ramon Abatti Abel, que será o juiz principal de Avaí x Barra no dia anterior. O duelo, que acontece às 19h, está inicialmente marcado para o Hercílio Luz, em Itajaí, às 19h, mas o Renaux espera mandar a partida de estreia no Augusto Bauer, já que as obras para troca do gramado já foram finalizadas.
A escala completa da arbitragem dos jogos está no site da FCF.
Árbitro principal: Franciel dos Santos Martins
Auxiliares: José Roberto Larroyd e Clair Dapper
Quarto árbitro: Jocemar Klein
VAR: Heber Roberto Lopes e Henrique Neu Ribeiro
Árbitro principal: Igor da Silva Albuquerque
Auxiliares: Diego Berndt e Hector Andrew Lisboa Jaques
Quarto árbitro: Ruan Alessandro Kanitz dos Santos
VAR: Charly Wendy Straub Deretti e Ramon Abatti Abel
Terça-feira, 6 – 19h
Chapecoense x Brusque – Árbitro principal: Franciel dos Santos Martins
20h
Santa Catarina x Camboriú – Luiz Augusto Silveira Tisne
Quarta-feira, 7 – 19h
Marcílio Dias x Criciúma – Júlio César Pfleger
20h
Joinville x Figueirense – Bráulio da Silva Machado
21h30
Avaí x Barra – Ramon Abatti Abel
Quinta-feira, 8 – 19h
Carlos Renaux x Concórdia – Igor da Silva Albuquerque
