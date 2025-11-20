Federação divulga tabela do Campeonato Catarinense 2026; confira jogos de Brusque e Renaux
Tabela foi divulgada nesta quarta
A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou na noite desta quarta-feira, 19, o regulamento específico e a tabela do Campeonato Catarinense 2026.
Brusque e Carlos Renaux se enfrentam na segunda rodada, no dia 11 de janeiro, um domingo, às 15h.
As finais da competição acontecerão nos dias 1 e 8 de março, ambas as 15h. Já a final em jogo único da Taça Acesc 70 anos, novidade na tabela do campeonato, ocorre em 7 de março, às 15h.
CLIQUE AQUI E VEJA A TABELA COMPLETA!
07/01, às 20h30: Chapecoense x Brusque (1ª rodada)
07/01, às 20h30: Carlos Renaux x Concórdia (1ª rodada)
11/01, às 15h: Brusque x Carlos Renaux (2ª rodada)
14/01, às 20h30: Brusque x Figueirense (3ª rodada)
14/01, às 20h30: Avaí x Carlos Renaux (3ª rodada)
18/01, às 15h: Barra x Brusque (4ª rodada)
18/01, às 15h: Carlos Renaux x Camboriú (4ª rodada)
21/01, às 20h30: Brusque x Santa Catarina (5ª rodada)
21/01, às 20h30: Joinville x Carlos Renaux (5ª rodada)
25/01, às 15h: Criciúma x Brusque (6ª rodada)
25/01, às 15h: Carlos Renaux x Marcílio Dias (6ª rodada)