O último sábado de agosto foi marcado por cores, sabores e muita descontração na sede da Fla Brusque — torcida organizada do Flamengo na cidade — localizada na rua Felipe Schmidt, no Centro 1.

A tradicional feijoada anual, realizada pela primeira vez em 2009, superou as expectativas em sua 14ª edição, reunindo mais de 300 pessoas em um ambiente de confraternização.

Famílias, amigos e torcedores se encontraram em um cenário vibrante e acolhedor, marcado por sorrisos, histórias e o calor da paixão pelo clube carioca.

Brusque rubro-negra

Logo a partir das 11h, quando os primeiros participantes começaram a chegar, a atmosfera se revelou de pura harmonia.

A partir disso, conversas animadas então se misturavam às histórias de grandes jogos e às memórias que fazem parte da trajetória rubro-negra.

No telão, jogadas históricas do Flamengo eram exibidas de forma ininterrupta, intensificando a emoção no ar.

A feijoada da Fla Brusque

Paralelamente, o cardápio irresistível reforçava o clima efusivo, com o cheiro do tempero pairando no ar e anunciando o protagonismo da principal iguaria.

Entre os destaques, a feijoada fumegante dividia espaço com torresmo crocante e uma variedade de bebidas — tudo preparado com o carinho de quem entende que tradição e sabor caminham lado a lado.

Sob a liderança de Ricardo de Souza, carinhosamente conhecido como Ricardinho, a Fla Brusque mantém viva uma tradição que vai muito além do futebol.

Unindo a região de Brusque

A cada edição, a feijoada não apenas celebra a paixão pelo Flamengo, como também reafirma o compromisso solidário que marca a história da torcida organizada na cidade.

Ao longo dos anos, quantidades significativas de alimentos foram arrecadadas e destinadas a instituições de Brusque, Guabiruba, Botuverá e São João Batista — transformando a festa em um gesto concreto de apoio às comunidades mais vulneráveis.

Sucesso absoluto

Contudo, o sucesso da edição deste ano de 2025 comprova o quanto o evento cresceu e se consolidou.

A combinação de música, comida saborosa e integração entre gerações transformou o encontro em um verdadeiro retrato do espírito comunitário de Brusque.

Mais do que uma feijoada, foi um dia em que a paixão pelo futebol serviu então como elo entre diferentes histórias e trajetórias.

Diante disso, a expectativa é de que a tradição se fortaleça ainda mais nos próximos anos, atraindo um número crescente de participantes.

Ao mesmo tempo, a essência que transformou a feijoada da Fla Brusque em uma referência regional de confraternização e solidariedade segue firme, renovando seu papel como símbolo de união e compromisso comunitário.

A festa em fotos

Ao final desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria cuidadosamente selecionada, que captura com clareza e sensibilidade os momentos mais marcantes do evento festivo na sede da Fla Brusque.

Por meio dessas imagens, é possível reviver o espírito acolhedor e vibrante que tomou conta do último sábado de agosto, revelando em detalhes a atmosfera única que permeou a celebração.

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

