A Feijoada do Heinig celebra a sua 15ª edição neste ano, no dia . Como atração principal do evento, a renomada dupla sertaneja Jorge e Mateus, uma das mais populares do país, promete não apenas um show inesquecível para o público, mas também ser um marco na história da festa, que teve início como uma simples confraternização entre amigos no ano de 2008.

Realizada no Centro de Eventos da FenaJeep, localizado na Rua Abraão de Souza e Silva, número 1777, a Feijoada do Heinig oferecerá aos visitantes um evento meticulosamente organizado, com uma estrutura de alto nível e atenção aos mínimos detalhes. A abertura dos portões está marcada para às 12h30, e a tradicional feijoada será servida até às 15h.

“Cada decisão é tomada levando em consideração o desejo do nosso público. Além de um serviço de bar completo, a feijoada será simplesmente impecável. O público é o coração desta festa, e nós nos esforçamos ao máximo para agradar a todos. Esta edição marcará história. Nunca houve nada igual”, revela Felippe Heinig, sócio-proprietário e organizador do evento.

Formada em 2005, a dupla Jorge e Mateus possui uma carreira repleta de sucessos inesquecíveis para os fãs da música sertaneja. Segundo Felippe, foram anos de tentativas até a organização conseguir trazer esses artistas para o evento.

“Eu e meu sócio Rafael Imhof sempre buscamos ir além, fazer algo inédito. Quando pensamos em artistas sertanejos do alto escalão, é impossível não mencionar Jorge e Mateus. O nosso público merecia algo desta magnitude, e sabíamos que era hora de um movimento ousado, afinal, é a 15ª edição da festa”, comenta.

Evento que atravessa gerações

Com a primeira edição ocorrendo em 2008, a festa teve seu início em um sítio da família de Felippe. Seu pai, junto com outros amigos, costumava organizar, sempre no inverno, uma feijoada como uma simples confraternização.

“Certo dia, um amigo e eu decidimos mudar o formato da feijoada. Queríamos criar camisetas personalizadas e trazer algumas atrações musicais sertanejas locais. O que começou pequeno, com cerca de 200 pessoas, foi crescendo a cada ano. Uma das únicas coisas que não mudou foi o fato de exigirmos a doação de um quilo de alimento ou produto de higiene pessoal para ingressar no evento. O cará social da festa sempre foi forte e disso não abrimos mão”, lembra Felippe.

Ainda segundo o organizador, é difícil expressar em palavras o motivo pelo qual o evento atravessa gerações. “Muitas pessoas que estiveram nas primeiras edições continuam participando da festa. E outras que eram adolescentes ou muito jovens na época, agora frequentam o evento todos os anos. Isso não tem preço”.

Enquanto o número de tendas e a qualidade da estrutura aumentavam, as atrações musicais seguiam o mesmo ritmo. Atender aos desejos do público, segundo Felippe, sempre foi um grande desafio, já que a organização busca, a cada ano, superar as expectativas em relação aos artistas escolhidos para comandar o palco da festa.

“Na 6ª edição, chegamos ao limite do espaço disponível. Mudamos para um local maior, mas não perdemos a identidade que já havíamos construído. Criamos uma área VIP, camarotes e investimos nas atrações. , já em outro lugar, somos reconhecidos e elogiados em diversos municípios vizinhos e isso nos mostra que estamos no caminho certo”, conclui o organizador.

O mapa detalhado do evento e os ingressos estão disponíveis para compra no site do Q2 Ingressos. As mesas serão por ordem de chegada, sem lugares pré-definidos. A consumação durante o evento será cobrada separadamente e todos os camarotes já foram vendidos.

Feijoada do Heinig – Edição de 15 anos