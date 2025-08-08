Feijoada solidária neste sábado arrecada fundos para animais resgatados em Brusque
Evento será no bairro Jardim Maluche
Neste sábado, 9, será realizada uma feijoada solidária em Brusque com o objetivo de arrecadar fundos para a causa animal. O evento acontecerá das 11h30 às 14h30, no espaço Camisa 10 Sports, localizado na rua Dr. Olímpio Souza Pitanga, 47, bairro Jardim Maluche.
A ação é organizada pela Vida A – Voluntária Independente pela Defesa e Cuidado de Animais, e toda a renda será destinada ao cuidado e tratamento de animais resgatados.
O cardápio inclui feijoada acompanhada de farofa e repolho, com opções de 500g por R$ 25 e 1kg por R$ 50. As vendas são feitas antecipadamente pelo WhatsApp, no número (47) 99177-3963.
Segundo os organizadores, a iniciativa ajuda a custear despesas como alimentação, medicamentos e tratamentos veterinários para cães e gatos que aguardam adoção.
