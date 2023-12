Feira com entrada gratuita em Brusque tem exposição, Papai Noel e Pelznickel; confira programação

Acontece em Brusque até neste domingo, 17, a Natal Solidário – Feira Empreender. O evento tem entrada gratuita e conta com 60 expositores, presença do Papai Noel e do Pelznickel.

A feira fica no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. O evento é promovido pelo Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) e iniciou no dia 7 de dezembro.

O objetivo da feira é reunir em um só lugar expositores de produtos e serviços, incentivando o empreendedorismo local. “Este é um evento para toda a família, com diversas opções gastronômicas, espaço kids e atrações de Natal para as crianças, com muitas opções de presentes para este Natal feitos por empreendedoras da nossa cidade”, diz a coordenadora do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da AmpeBr, Amanda Haveroth Faian.

Natal Solidário

Além de incentivar o empreendedorismo, a feira também tem caráter social. Durante todos os dias do evento, os visitantes poderão ajudar a Apae, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Mãos do Bem, Instituto Anjos do Peito, Escola Charlotte.

O valor arrecadado com a venda dos itens de alimentação como churrasco, cachorro-quente, pastéis e bolos durante o evento será destinado para cada entidade parceira.

A Associação dos Atletas de Brusque também venderá rifas no local. “Estamos muito felizes em reunir em um só lugar todas essas empresas e entidades. Assim, convidamos todo o público para prestigiar o evento, se deliciar com as opções gastronômicas e ajudar as entidades da nossa cidade”, reforça Rosangela Andrade, da Andrade Eventos, empresa responsável pela organização da feira.

Atrações

Neste sábado, 16, e domingo, 17, a feira funciona abre às 10h e segue até as 22h. Além dos produtos e serviços em exposição, a Feira Empreender tem atrações para toda a família durante todos os dias, como o Papai Noel, parquinho e personagens infantis. A entrada é gratuita durante todos os dias de evento.

Sábado, 16 de dezembro

10h – Abertura da feira

13h às 15h – Homem de ferro

15h às 17h – Presença do Papai Noel

16h30 às 17h30 – Presença do Pelznickel

22h – Encerramento da feira

Domingo, 17 de dezembro

10h – Abertura da feira

10h30 às 12h30 – Bumblebee

13h30 às 14h30 – Presença do Pelznickel

14h às 17h – Presença do Papai Noel

22h – Encerramento da feira

