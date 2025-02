Feira de antiguidades: Mercado de Pulgas acontecerá na próxima semana em Brusque

A 23ª edição do tradicional Mercado de Pulgas de Brusque ocorre nos dias 7, 8 e 9 de março, e vai reunir colecionadores, apaixonados por antiguidades e visitantes em busca de boas histórias. O evento acontecerá no pavilhão da Fenarreco e contará com cerca de 170 expositores.

Além da ampla variedade de itens raros e peças de coleção, o Mercado de Pulgas trará uma feira de artesanato, exposição de carros antigos e apresentações musicais ao vivo. Para entrar, basta contribuir com 1 kg de alimento ou item de higiene, que será destinado a ações sociais.

Segundo Vilmar Araldi, organizador do evento e membro do Clube de Bicicletas Antigas, o encontro se tornou um verdadeiro ponto de encontro de gerações.

“Nosso grande objetivo é proporcionar momentos de conexão entre diferentes gerações. Recebemos visitantes de diversas cidades, seja para garimpar um item especial ou simplesmente aproveitar o evento ao lado da família e amigos”.

Na sexta-feira, 7, o evento inicia às 18h e vai até as 21h30. Já no sábado, 8, será das 9h às 21h30. Por fim, no domingo, 9, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito. O evento conta com apoio da Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Turismo.

“É uma ótima oportunidade para reviver memórias, encontrar relíquias e aproveitar um fim de semana repleto de cultura e diversão”, convida Araldi.

