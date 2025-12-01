Feira do pequeno Empreendedor reúne unidades escolares na praça Barão de Schneeburg, em Brusque

A praça Barão de Schneeburg recebeu no último sábado, 29 de novembro, a feira do empreendedor, iniciativa da Secretaria de Educação de Brusque que apresentou os resultados do projeto de empreendedorismo infantil desenvolvido ao longo do ano nas unidades da rede municipal.

O projeto envolve formação para professoras sobre práticas de empreendedorismo na infância. A partir disso, cada unidade trabalha o tema com as crianças por meio da curiosidade, da ludicidade e do protagonismo infantil, com atividades relacionadas à educação financeira. A feira marca a etapa final desse percurso, reunindo o que foi construído pelas turmas durante o processo.

Ao todo, 24 docentes participaram da exposição, ao lado de unidades da educação infantil e dos anos iniciais. Algumas escolas levaram itens produzidos pelas crianças para comercialização, iniciativa que teve grande adesão da comunidade. Mesmo com a data próxima ao fim do mês, o movimento foi intenso durante todo o evento.

A participação das famílias também chamou atenção. Pais acompanharam os filhos, visitaram as barracas e demonstraram interesse pelo trabalho das demais unidades. Segundo a coordenação, o envolvimento familiar tem crescido ano após ano, criando uma relação mais próxima entre escola e comunidade.

O projeto já recebeu reconhecimento além do município. A primeira coordenadora da iniciativa, Milene Tavares, conduziu a proposta desde sua criação no bairro Nova Brasília, etapa que resultou em premiação e contribuiu para sua expansão. Depois da parceria com a CDL, a ação chegou à segunda edição em 2024, se tornando referência para outras cidades, que têm procurado a rede municipal para trocar experiências.

Durante o evento, uma das estudantes comentou como o projeto tem impactado sua visão de mundo.

“Eu tenho aprendido que empreendedorismo não é só sobre dinheiro. Ele ajuda a conquistar muitas outras coisas na vida, e isso abriu minha mente para oportunidades que eu nem imaginava”, destacou a aluna da escola Oscar Maluche Maria Yasmin, de 13 anos.

Para a coordenação, ver a evolução das crianças dentro do projeto gera um sentimento de gratidão. O envolvimento dos estudantes e a maneira como apresentam suas produções ao público demonstram, segundo a equipe, o impacto positivo da iniciativa no desenvolvimento pessoal e educacional das turmas.

