Feira do Negócio Local da Viacredi: música, gastronomia e cultura movimentam Nova Trento neste sábado

O município de Nova Trento vai ter um dia inteiro dedicado ao empreendedorismo local, muita música, cultura, gastronomia e atrações para toda família. No sábado, 6, a cidade recebe a 51ª edição da Feira do Negócio Local da Viacredi, que acontecerá no Centro de Eventos Cremilda Tridapalli, das 9h às 22h.

Com entrada e estacionamento gratuitos, a feira promete um dia inteiro de cultura, negócios, diversão e conexão com a comunidade. Serão mais de 50 empreendedores locais que apresentarão produtos e serviços que vão do artesanato ao vestuário, decoração e muito mais.

Além disso, a programação cultural é diversificada com shows musicais, grupos folclóricos e de dança, praça de alimentação variada, oficinas para as crianças, e muito mais.

Cultura do começo ao fim

Ao longo do dia, o palco da feira vai receber atrações para todos os gostos.

Confira a programação completa:

Desfile Cívico de Nova Trento;

Abertura oficial;

Studio de Dança Karla Peixoto | Dança Criativa;

Academia de Música Alan Facchini | Apresentação Musical;

Banda Pargoletti | Música Italiana;

Maria Celena e Milena | Sertanejo;

Studio de Dança Karla Peixoto | Dança Criativa;

Grupo Folk Nea Tridentum | Dança Trentina;

Circo de Variedades | Teatro Infantil;

Silvio e Odirlei | Sertanejo;

Cantora Raquel | Pop;

Pagode CDB | Pagode;

Banda Pugmess | Pop rock.

Para as crianças, a Feira terá um ambiente de diversão e inovação, com oficinas de robótica, atividades educativas e a presença dos personagens Ailogs, além de apresentação do Circo de Variedades e uma peça de teatro infantil.

Cuidado e diálogo

Nesta edição, o público também poderá aproveitar espaços pensados para o cuidado e o diálogo. Um deles é o estande de renegociação de dívidas, no qual os cooperados poderão conversar diretamente com especialistas da cooperativa.

Outro é a roda de conversa com o conselho e a diretoria, um espaço aberto para trocar ideias, sugestões e fortalecer a relação entre cooperativa e comunidade. A roda de conversa acontecerá às 10h e às 15h15.

Estímulo ao negócio

Criada em 2009, a Feira do Negócio Local é um reflexo vivo dos valores cooperativistas, dentre eles o incentivo ao desenvolvimento do comércio local, com apoio aos empreendedores e empresas da comunidade.

Nesses 16 anos de realização, a Feira já reuniu quase 400 mil visitantes e 4,8 mil expositores.

Neste ano, a Feira acontece dentro das comemorações do Ano Internacional das Cooperativas instituído pela ONU para reforçar a importância de modelos econômicos sustentáveis e humanos, com o tema “cooperativas constroem um mundo melhor”.

A empreendedora Ângela Roberti Mello é uma das expositoras que participou da Feira do Negócio Local, evento que considera uma oportunidade para mostrar a marca e seus produtos.

Ela já participou de duas edições do evento, em Blumenau. “É uma forma de estar próxima da comunidade e de fazer negócios com um público local, estimulando a economia e o desenvolvimento. Eu recomendo”, afirmou Ângela.

Sobre a Viacredi

Maior cooperativa de crédito do Brasil em número de cooperados, a Viacredi é uma cooperativa Ailos, com mais de 1 milhão de cooperados, presença em 28 municípios de Santa Catarina e Paraná, 110 Postos de Atendimentos e mais de 2 mil colaboradores.

São mais R$ 14,7 bilhões em ativos, R$ 9,3 bilhões em operações de crédito e mais R$ 10,2 bilhões em depósitos totais.

Constituída em 1951, a Cooperativa tem como propósito unir pessoas para transformar vidas, sempre comprometida com os princípios cooperativistas, com seus cooperados e com as comunidades onde está presente.

Para mais informações: www.viacredi.coop.br.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

