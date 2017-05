Feira dos núcleos da Acir inicia nesta quinta-feira, em Brusque

Mais de 60 empresas estão confirmadas como expositoras na primeira edição da feira multissetorial da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), a Multifair.

O evento inicia nesta quinta-feira, 25, às 18h, no Pavilhão da Fenarreco, e segue até domingo, 28, com diversas palestras gratuitas e atrações para as crianças. A realização é da Acibr em parceria com o Núcleo de Mulheres Empresárias.

“O objetivo é reunir em um só lugar várias empresas que são associadas a Acibr para que possam fazer negócios entre si e também tornar mais conhecido os produtos oferecidos e os serviços prestados”, explica a presidente do Núcleo de Mulheres Empresárias da Acibr, Rosangela Andrade.

Durante o evento será possível conhecer a diversidade econômica de Brusque, ao mesmo tempo em que se fortalecem os setores da indústria, comércio e serviços, a fim de movimentar e gerar novas oportunidades de negócios para todas as empresas participantes.

“A feira irá movimentar a economia do município e também fixar as marcas da nossa região, das cidades de Guabiruba e Botuverá. Estarão expostos produtos e serviços dos mais variados segmentos, do comércio, da indústria, o que também será muito interessante para o consumidor que poderá verificar o que é feito em nossa região e conhecer um pouco mais da força do nosso empresariado”, ressalta o presidente da Acibr, Halisson Habitzreuter.

Programação

25/05 – Quinta-feira

18h – Abertura Oficial

22h – Fechamento

26/05 – Sexta-feira

14h – Tópicos emergentes nas ações legais e relações de trabalho – CIDMED

Tema: Segurança e Saúde (NRs 07 e 09); Proteção de máquinas (NR 12); Ergonomia (NR-17)

​​Palestrante: Nelson Simões Pires Gallois (Auditor Fiscal do Trabalho)

​16h – Escola de Negócios ACIBr

Tema: A necessidade de formação dos profissionais do mercado e trilhas de aprendizagem​Palestrante: George Wilson Aiub

​17h30 – Palestra Núcleo Contábeis

Tema: Lavagem de Dinheiro e Cruzamentos Fiscais

​Palestrante: Sérgio Faraco

​19h – Palestra Núcleo Comércio Exterior

Tema: Mecanismos de Apoio ao Comércio Exterior

Palestrante: Paulo Ricardo Mendonça Fraga

​20h30 – Farmácia Dehon

Tema: Pilares da Saúde Física e Mental Buscando Equilíbrio

Palestrante: Andreia Bodenmuller de Oliveira Hank.

27/05 – Sábado

14h30 – Consulmed

Tema: Empreendedorismo gerenciando a carreira com afetividade

Palestrante: Dr. Jonas K. Sebastiany

​16h – Results

Tema: Programação Neurolinguística aplicada à Vendas

​Palestrante: Heron Osmar Colzani

​17h15 – Núcleo de Academias

Tema: Alimentação Saudável: uma visão funcional

​Palestrante: Ariane Bruna Serpa (Nustricionista – CRN 10.1831)

​19h – Case Pneus Ecológicos

Tema: História e Soluções ambientais utilizadas na empresa

Palestrante: Valdir Cesari e Willian Cesari

​20h30 – Instituto Burgo Brasil

Tema: Tendências da Moda Verão 2018 e Inverno 2019

Palestrante: Daniela Colzani

​28/05 – Domingo

13h – Abertura Oficial

20h – Encerramento