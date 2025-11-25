Feira focada no empreendedorismo infantil acontece neste sábado em Brusque
Feira do Pequeno Empreendedor será realizada na praça Barão de Schneeburg, no Centro
Neste sábado, 29, a partir das 8h30, acontece a segunda edição da Feira do Pequeno Empreendedor na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque. A feira é focada no empreendedorismo infantil e contará com produções elaboradas pelas crianças da rede municipal de ensino do município.
Em sua segunda edição, a feira conta com a participação de 22 educadores da rede municipal de educação de Brusque, que atuam na educação infantil e nos anos iniciais e representam 550 crianças atendidas pela proposta ao longo do ano. As crianças também irão compartilhar suas próprias produções com a comunidade e comercializar pequenos produtos confeccionados por elas.
A Feira do Pequeno Empreendedor nasceu alinhada a princípios que envolvem educação financeira junto a assuntos matemáticos, culturais, sociais, políticos, psicológicos e econômicos relacionados ao consumo, trabalho e dinheiro, juntamente com o curso de Empreendedorismo Infantil do Senai.
Esse curso oportuniza aos professores a prática do empreendedorismo e da educação financeira, “fortalecendo a formação de crianças criativas e capazes de transformar ideias em realidade”, destaca a secretária de Educação, Franciele Mayer.
Durante as aulas, houve a participação especial da neuropsicopedagoga Milene Tavares e foi estabelecida uma parceria com o Senai, que promoveu aulas sobre finanças pessoais, endividamento e investimentos.
Os professores que participaram do curso complementaram seus estudos por meio da plataforma Moodle, com módulos dedicados ao empreendedorismo e ao empreendedorismo sustentável.
“Empreender não significa apenas abrir um negócio, mas desenvolver habilidades essenciais para a vida, como a capacidade de resolver problemas, colaborar, tomar decisões e adaptar-se a desafios”, explica Franciele.
“Cada ideia, produto e experiência demonstram um processo pedagógico intencional, que valoriza a autonomia, o protagonismo e a criatividade infantil”, adiciona a secretaria de Educação.
Ela complementa dizendo que esse processo prepara as crianças para transformar o mundo com responsabilidade, ética e espírito inovador.
