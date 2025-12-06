A Feira Livre da Villa Schlösser chega neste sábado, 6, à sua edição especial de aniversário, marcando dois anos de edições mensais realizadas em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Desde a estreia em 2023, o evento consolidou-se como espaço de integração comunitária, reunindo famílias, feirantes e entidades locais em torno da valorização da cultura regional.

Feira como referência

Ao longo desse período, a feira tornou-se referência na cidade pela diversidade de produtos oferecidos, que vão do artesanato ao setor gastronômico, além da participação de entidades filantrópicas.

A iniciativa também se destacou pelo caráter solidário, com ações então voltadas ao público infantil, como a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Nesta edição comemorativa, chope grátis foi disponibilizado para quem passou pelo local, e espetinhos também foram servidos, reforçando o clima festivo.

feira
Expositores então celebram com alegria mostrando seus produtos na edição especial da feira

Os desafios da feira

Segundo os organizadores, Ana Sueli Giraldi e Gilmar Serafim Machado, o projeto enfrentou desafios naturais de adaptação e crescimento.

“Ao longo dessa jornada muitos feirantes chegaram, outros saíram, outros retornaram. Mas o importante é que estamos querendo trazer uma coisa diferente para Brusque, algo que existe em muitas cidades e que Brusque até então não tinha. Queremos dar essa oportunidade aos comerciantes locais”,  afirma o casal.

feira
Expositores reunidos então celebram em clima de alegria mostrando união e entusiasmo na feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Apoio da Havan

A feira, realizada sempre no segundo sábado de cada mês, conta com apoio da Havan, que cede o espaço sem custos, reforçando o caráter comunitário da iniciativa.

A parceria contribuiu para a consolidação do evento como parte do calendário da cidade, ampliando a visibilidade dos expositores e fortalecendo os vínculos entre os participantes.

Com funcionamento das 9h às 18h, a edição deste sábado mantém a programação tradicional, com barracas de produtos coloniais e opções gastronômicas populares, como pastel de feira e caldo de cana.

A expectativa, pois, é de que o aniversário de dois anos reforce o papel da Feira Livre Villa Schlösser como espaço de convivência e valorização da economia local.

feira
Expositores então reunidos estampam a capa em clima de celebração pelos dois anos da feira/Foto: Ciro Groh/O Município

As fotos deste sábado

Ao fim desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de fotos com os principais momentos deste sábado.

As imagens, pois, registram a celebração dos dois anos da Feira Livre, destacando a movimentação e os destaques da programação especial.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

Feira

Feira

Feira

Feira

Veja também:
1. Casa Atlântica então ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque
2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Feira Livre em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Feira

Feira

Feira

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

feira

Feira

Feira

Feira

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Mais do autor