A Feira Livre da Villa Schlösser chega neste sábado, 6, à sua edição especial de aniversário, marcando dois anos de edições mensais realizadas em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Desde a estreia em 2023, o evento consolidou-se como espaço de integração comunitária, reunindo famílias, feirantes e entidades locais em torno da valorização da cultura regional.

Feira como referência

Ao longo desse período, a feira tornou-se referência na cidade pela diversidade de produtos oferecidos, que vão do artesanato ao setor gastronômico, além da participação de entidades filantrópicas.

A iniciativa também se destacou pelo caráter solidário, com ações então voltadas ao público infantil, como a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Nesta edição comemorativa, chope grátis foi disponibilizado para quem passou pelo local, e espetinhos também foram servidos, reforçando o clima festivo.

Os desafios da feira

Segundo os organizadores, Ana Sueli Giraldi e Gilmar Serafim Machado, o projeto enfrentou desafios naturais de adaptação e crescimento.

“Ao longo dessa jornada muitos feirantes chegaram, outros saíram, outros retornaram. Mas o importante é que estamos querendo trazer uma coisa diferente para Brusque, algo que existe em muitas cidades e que Brusque até então não tinha. Queremos dar essa oportunidade aos comerciantes locais”, afirma o casal.

Apoio da Havan

A feira, realizada sempre no segundo sábado de cada mês, conta com apoio da Havan, que cede o espaço sem custos, reforçando o caráter comunitário da iniciativa.

A parceria contribuiu para a consolidação do evento como parte do calendário da cidade, ampliando a visibilidade dos expositores e fortalecendo os vínculos entre os participantes.

Com funcionamento das 9h às 18h, a edição deste sábado mantém a programação tradicional, com barracas de produtos coloniais e opções gastronômicas populares, como pastel de feira e caldo de cana.

A expectativa, pois, é de que o aniversário de dois anos reforce o papel da Feira Livre Villa Schlösser como espaço de convivência e valorização da economia local.

As fotos deste sábado

Ao fim desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de fotos com os principais momentos deste sábado.

As imagens, pois, registram a celebração dos dois anos da Feira Livre, destacando a movimentação e os destaques da programação especial.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Casa Atlântica então ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Feira Livre em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK