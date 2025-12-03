Feira Livre Schlosser comemora dois anos com distribuição de chope neste sábado, em Brusque

Neste sábado, 6, haverá mais uma edição da feira livre, das 9h às 17h, no estacionamento da Vila Schlosser, em frente à Uniasselvi, com diversas barracas.

Neste mês, em comemoração aos dois anos da feira, haverá distribuição de chope, em quantidade limitada, para as pessoas que realizarem compras no local.

A feira contará com decorações de Natal, mel puro de abelha e produtos coloniais, como queijo, linguiça, torresmo, geleias e outros itens que compõem os atrativos da feira livre. Brechós, saboarias, velas aromáticas, laços infantis, brinquedos, food truck de doces e, a cada edição, novos produtos inovadores e atrativos também estarão presentes.

“Surpreender-se na feira é comum, pois não acontecem duas edições com os mesmos feirantes na sua totalidade. Há diversificação de produtos a cada feira, pois ela ocorre uma vez por mês, sempre no sábado. As feiras variam entre 20 e 40 barracas, com produtos para adultos e crianças”, comenta o organizador Gilmar Serafim.

História

A feira livre surgiu a partir da ideia de Ana Sueli e Gilmar Serafim Machado de criar oportunidades para que as pessoas pudessem vender seus produtos artesanais de forma rotineira, sem depender apenas de eventos esporádicos realizados anualmente na cidade.

Segundo os organizadores, os artesãos solicitavam um evento desse tipo devido à necessidade de se tornarem mais conhecidos pelos seus trabalhos e, com isso, venderem seus produtos com mais frequência, fortalecendo seus negócios. Diante desse desafio, eles se encorajaram a criar a feira livre, que passou a se chamar Feira Livre Schlosser devido ao local destinado para sua realização.

Após a confirmação e escolha do espaço, Luciano Hang ofereceu a área na Villa Schlosser, tornando-se um parceiro até hoje.

Ana e Gilmar afirmam que querem criar a cultura da feira livre em Brusque, realizada em local aberto, sob barracas, fugindo do formato tradicional de feiras em pavilhões. O objetivo é oferecer aos turistas mais uma oportunidade de conhecer os produtos da região por meio dos pequenos empreendedores.

Os organizadores ressaltam que ainda há espaço para novos feirantes, sendo a principal exigência possuir uma barraca ou tenda de 3 x 3 metros. Uma pequena taxa mensal é cobrada para custear promoções e divulgações da feira.