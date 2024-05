Feira Tecnológica da Construção Civil acontecerá em setembro em Brusque; saiba datas

A cidade de Brusque se prepara para sediar mais uma edição da Feira Tecnológica da Construção Civil – Fairtec 2024, que acontecerá de 12 a 15 de setembro no Pavilhão da Fenarreco.

Organizada pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), em parceria com a Andrade Eventos, a feira promete ser um marco para o setor, oferecendo uma excelente oportunidade de negócios para as empresas participantes.

Na última semana, o presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, e o vice-presidente, Fernando José de Oliveira, foram recebidos pelo presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar, em Florianópolis. Durante a reunião, foram discutidas as expectativas e os preparativos para a feira deste ano, reforçando o apoio da FIESC ao evento.

“A visita à Fiesc foi extremamente produtiva e nos deu a certeza de que estamos no caminho certo. O apoio da FIESC é fundamental para fortalecer a Fairtec e garantir que possamos oferecer um evento de alta qualidade e relevância para o setor,” destacou Maschio.

A Fairtec 2024 está sendo cuidadosamente planejada para proporcionar uma experiência única aos visitantes e expositores. A expectativa é reunir mais de 80 empresas, que apresentarão soluções tecnológicas e inovações em produtos e serviços para a construção civil.

Além da feira, acontecerá o 7º Salão do Imóvel, com as melhores oportunidades de investimento e projetos imobiliários promissores da região, e a 7ª Mostra de Móveis e Decorações, que trará as últimas tendências em mobiliário e decoração.

“A Fairtec é uma plataforma essencial para empresas do setor de construção civil. Em 2022, conseguimos gerar mais de R$ 20 milhões em negócios, e este ano estamos confiantes. Temos reforçado nosso time de expositores, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável aos negócios e às parcerias estratégicas”, enfatiza o presidente do Sinduscon.

A organização da feira está em ritmo acelerado, com a diretora da Andrade Eventos, Rosangela Andrade, liderando a venda dos espaços para as empresas interessadas em participar.

“Estamos preparando uma feira cheia de novidades e oportunidades para todos os expositores e para o público. A Fairtec tem se mostrado uma vitrine de sucesso desde sua primeira edição em 2011, e continuamos a investir na qualidade e relevância do evento para o setor e para a região, tanto que temos entidades e marcas que nos apoiam e acreditam no potencial desta grande feira, como a Fiesc, o Sebrae, a Rudnik Energia Solar, o CREA/SC e a Z5 Digital,” enfatiza Rosangela.

Durante este mês de maio, em que o Sinduscon completa seus 34 anos de história em Brusque, foram realizadas visitas institucionais aos Sinduscons de Itapema e Balneário Camboriú, com o objetivo de divulgar a Fairtec 2024.

“A feira se consolidou como um evento essencial para nosso município, e estamos muito satisfeitos em promovê-la novamente este ano. A Fairtec 2024 oferece uma excelente oportunidade para as empresas do setor apresentarem suas inovações e alcançarem importantes resultados. Em todas as visitas que fazemos, destacamos aos potenciais expositores a importância de participar deste evento, que sempre traz grandes oportunidades de negócios para Brusque e região”, complementa Maschio.

