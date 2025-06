Feirão de Empregos de Brusque 2025 está com inscrições abertas para empresas interessadas

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Brusque, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), convida as empresas do município e da região a participarem do Feirão de Empregos de Brusque 2025, que será realizado no dia 16 de julho.

O evento tem como objetivo aproximar empresas com vagas abertas de trabalhadores em busca de recolocação no mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento econômico local e fortalecendo a relação entre empregadores e a população.

As empresas interessadas devem confirmar sua participação até o dia 4 de julho, por meio do formulário online disponível no link. A participação é gratuita, mas as vagas para exposição são limitadas.

No dia do feirão, as empresas devem levar seus próprios materiais de escritório. A organização do evento disponibilizará mesas e cadeiras para os estandes.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp: (47) 3355-9763.

