Fenajeep 2025 é oficialmente lançada; confira valores e programação completa

A 31ª edição da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) foi lançada oficialmente em coletiva de imprensa realizada na sede da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) nesta quarta-feira, 14. O evento acontece entre os dias 18 e 22 de junho, no Complexo Chico Wehmuth, que fica na Estrada da Fazenda, no bairro Bateas, em Brusque.

A expectativa de público é de mais de 50 mil pessoas nesta edição. Luiz Gustavo Ullrich, presidente do Brusque Jeep Clube e da comissão organizadora da Fenajeep, destaca que os pilotos já estão se preparando com novidades para mais uma edição da festa, que tem um grande impacto na economia da região.

“A nossa rede hoteleira já está lotada, reservada desde o ano passado. Algumas pessoas já estão buscando hotéis em outras cidades da região. E, claro, também temos o camping, com mais espaço neste ano. Conversamos com os responsáveis pelos shoppings atacadistas da cidade e outros empresários, que contam como a festa movimenta a economia da cidade”, destaca.

Além disso, ele conta que uma das mudanças previstas é estender o horário de almoço nas competições e encerrar um pouco mais cedo. Além disso, serão instalados telões na praça de alimentação para transmissão das competições ao vivo.

Competições e salão off-road

A inscrição para todas as provas será aberta a partir da próxima segunda-feira, 19. Pilotos de todos os cantos do Brasil e também de países da América do Sul mais uma vez vão marcar presença nas provas indoor, onde competem jipes, gaiolas e UTVs, e nas trilhas, com carros 4×4.

“Priorizamos muito a segurança de pilotos e público e fizemos pequenas adaptações na pista das provas indoor. A visibilidade da Fenajeep é um grande orgulho para a gente”, ressalta o diretor de provas, Vinicius Ullrich.

Outra atração de destaque da Fenajeep é o salão off-road, onde são comercializadas as novidades, peças e acessórios do segmento. Para este ano, os 97 espaços disponíveis já foram ocupados por empresas de diversos setores.

“A cada ano, nosso salão está com mais novidades. Tem muita inovação em peças, acessórios, vestuário para off-road e calçados, algo que está crescendo muito. Os expositores fazem lançamentos aqui na Fenajeep e isso atrai muita atenção. Para nós, é muito importante”, destaca Valzete Walendowsky, integrante da comissão organizadora.

Ingressos mais baratos

Os ingressos para a edição de 2025 são mais baratos do que os praticados em 2024. O passaporte para todos os dias de festa custa R$ 90. Na quarta-feira, a entrada é gratuita. As entradas para os outros dias custam R$ 55. A venda já está aberta no site da OneTicket.

Programação completa

Quarta-feira, 18/06

17h – Hasteamento da bandeira

19h – Cerimonial de abertura e abertura do Salão Off-Road

20h – Show no Jeep Garden

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Quinta-feira, 19/06

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sexta-feira, 20/06

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

14h — Início do Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 21/06

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento•

8h – Saída do Passeio Radical

8h30 — Saída do Passeio Expedition

9h – Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 22/06

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

14h30 — Início das finais indoor

15h — Encerramento do Desafio Fenajeep

17h – Encerramento do Salão Off-Road

17h — Arriamento da bandeira

17h30 — Premiação das categorias

18h — Encerramento da 31ª Fenajeep

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: