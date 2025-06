Fenajeep 2025: presidente do Jeep Clube detalha preparativos para a maior festa off-road da América Latina

Com a aproximação da 31ª edição da Fenajeep, os bastidores do evento já fervem em Brusque. Considerada a maior festa jipeira da América Latina, a Fenajeep promete repetir o sucesso dos anos anteriores. O evento acontece entre os dias 18 e 22 de junho, no Complexo Chico Wehmuth. A venda de ingressos já está aberta no site oficial do evento.

Com uma programação intensa, o evento contará com as já tradicionais provas radicais, além de novidades no Salão Off-Road e uma estrutura ainda mais completa para receber competidores e visitantes de todo o Brasil — e de fora dele também.

“Já estamos com as equipes de trabalho pensando em cada detalhe, para deixar tudo pronto para os nossos pilotos e visitantes se sentirem à vontade”, afirma Gustavo Ullrich, o Guto, presidente do Jeep Clube Brusque e da comissão organizadora do evento.

Organização em ritmo acelerado

Com uma comissão formada por 11 membros do Jeep Clube Brusque, a organização conta ainda com cerca de 50 pessoas trabalhando diretamente em áreas como inscrições, marketing, imprensa, elétrica e estrutura.

Segundo Guto, a parte de pistas e trilhas já está pronta. “Temos equipes finalizando a montagem dos expositores do Salão Off-Road, a troca de uma parte da iluminação da pista e estamos finalizando os terrenos do Complexo Chico Wehmuth para deixar pronto para área de estacionamento”, detalha.

A estrutura do evento será semelhante à do ano passado, mas com novidades que visam melhorar a experiência do público. “Esse ano teremos arquibancadas, abrindo mais vagas para mais pessoas conseguirem assistir às provas”, destaca.

Além disso, um telão instalado na praça de alimentação transmitirá ao vivo as provas, permitindo que o público acompanhe tudo mesmo enquanto faz uma refeição. “Assim, quem estiver almoçando ou fazendo seu lanche, consegue acompanhar ao vivo toda a prova”.

Provas e trilhas para todos os gostos

As modalidades tradicionais estão confirmadas: provas indoor de jeep, gaiola e UTV, além do Desafio Fenajeep — uma pista de obstáculos destinada a veículos altamente preparados.

“Todas as provas indoor já estão com as inscrições lotadas. Mas para quem quiser participar ainda tem vagas nos passeios Expedition e Passeio Radical”, reforça Guto.

Neste ano, não haverá novas modalidades de competição, mas a expectativa pelas provas é grande. Os visitantes poderão ver de perto veículos com investimentos que ultrapassam R$ 1 milhão disputando segundos nas pistas. “Os melhores pilotos da América Latina vão estar competindo nas pistas da Fenajeep”, diz o presidente.

Shows e novidades

A Fenajeep 2025 também aposta em atrações fora das pistas. Shows com bandas locais vão embalar as noites no espaço Jeep Garden de quarta-feira a sábado.

As apresentações começam com Israel Camassola, seguido por Rodrigo Bianchini (Tchê), Rogerinho Las Flores e Ally Khnis. A praça de alimentação contará com café colonial e um espaço mais estruturado.

Entre os destaques tecnológicos, o evento vai utilizar pulseiras com QR Code para controlar o acesso do público. “Dessa forma teremos uma confirmação mais precisa do número de visitantes e público em geral que passam pela Fenajeep”, explica Guto.

Salão Off-Road

O Salão Off-Road é uma atração à parte. A maioria dos expositores já participou de edições anteriores, mas novas marcas também estarão presentes, como a Montreal, com venda de UTVs, e a FuelTech, especializada em módulos de reprogramação de potência.

“Esses são apenas alguns exemplos, mas tem muita novidade no salão deste ano”, garante o presidente do Jeep Clube.

A feira movimenta não só os amantes do off-road, mas também a economia local. A expectativa de público se mantém entre 40 e 50 mil pessoas ao longo dos cinco dias de evento.

“Temos um grande comboio de pilotos vindos do Nordeste, inclusive um dos locutores é nordestino. Também teremos pilotos do Paraguai e da Argentina. É um grande prestígio saber que um evento que acontece aqui em Brusque atrai visitantes de todos os lugares”, destaca Guto.

Desafios e avanços

A organização enfrentou desafios estruturais, como ajustes no contrato do terreno do Complexo Chico Wehmuth e questões de energia elétrica.

“Tivemos que fazer a construção de uma subestação e a compra de um transformador para ter a ligação de energia elétrica”, relata Guto.

Mesmo assim, a Fenajeep chega a sua 31ª edição com força total, e a cidade sente os impactos positivos do evento. “A cidade e toda a região acabam ganhando, pois gira a economia, a rede hoteleira, postos, restaurantes…”, afirma.

Programação já definida

A programação completa está disponível no site oficial www.fenajeep.com.br, mas Guto já antecipa os principais horários:

Quarta-feira (18/06): Cerimonial de abertura, abertura do Salão Off-Road e show no Jeep Garden;

Quinta-feira (19/06): Início das provas indoor e abertura do salão;

Sexta-feira (20/06): Provas indoor e Desafio Fenajeep;

Sábado (21/06): Passeios Expedition e Radical, provas indoor e continuidade do Desafio Fenajeep;

Domingo (22/06): Finais das provas, premiação e encerramento da 31ª edição.

A expectativa é de que muitos moradores da região e turistas compareçam. “Pessoal da região já pode se programar pelo menos um dia, senão todos os dias”, convida Guto.

Para ele, a Fenajeep é um ‘prato cheio’ para quem gosta de aventura, motores potentes e adrenalina. “Quem tem esse espírito aventureiro e gosta de motores não pode perder esse evento”.

