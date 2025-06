Fenajeep começa nesta quarta-feira em Brusque; confira preços e programação

Inicia hoje a Festa Nacional do Jeep (Fenajeep), em Brusque, no Complexo Chico Wehmuth, localizado na rua Abraão de Souza e Silva, 1777. Considerado o maior evento off-road da América Latina, a festa vai até o domingo, 22 de junho, e conta com diversas melhorias e novidades na edição de 2025.

A 31ª Fenajeep inicia com o hasteamento da bandeira, às 17 horas. Em seguida, acontece o cerimonial de abertura e do Salão Off-Road. Na quinta-feira, 19 de junho, iniciam as provas Indoor, a partir das 9 horas e o Salão Off-Road abre suas portas, às 10h.

O Desafio Fenajeep tem início na sexta-feira, 20 de maio, a partir das 14 horas. No sábado, 21 de junho, acontecem os passeios Radical, com saída às 8 horas; e o Expedition, às 8h30. No domingo, 22, as provas Indoor iniciam às 9 horas e se encerram com a premiação, às 17h30. O arriamento da bandeira está marcado para às 17 horas.

Ingressos

Os ingressos para a XXXI Fenajeep já estão à venda pela plataforma One Ticket. O valor do ingresso individual por dia é de R$ 50 na quinta-feira, sexta-feira e domingo, e no sábado R$ 60. Já o passaporte para todos os dias tem o valor de R$120. Na quarta-feira, 18 de junho, a entrada é gratuita. É importante lembrar que os valores variam conforme o lote.

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos e estudantes com apresentação da carteirinha pagam meia-entrada.

Programação

Quarta-feira, 18 de junho

17h – Hasteamento da bandeira

19h – Cerimonial de abertura e abertura do Salão Off-Road

20h – Show no Jeep Garden

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Quinta-feira, 19 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sexta-feira, 20 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

14h — Início do Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 21 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

8h – Saída do Passeio Radical

8h30 — Saída do Passeio Expedition

9h – Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 22 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

14h30 — Início das finais indoor

15h — Encerramento do Desafio Fenajeep

17h – Encerramento do Salão Off-Road

17h — Arriamento da bandeira

17h30 — Premiação das categorias

18h — Encerramento da 31ª Fenajeep

