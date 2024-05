Fenajeep e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Fenajeep

A 30ª edição da Fenajeep está prestes a acontecer em Brusque. O evento, que iniciou nesta quarta-feira, 29, promete reunir cerca de 40 mil pessoas até domingo, 2. A festa jipeira comemora o aniversário de 30 anos. A festa nacional acontece na rua Abraão de Souza e Silva, número 1777, Estrada da Fazenda. Na sexta e domingo, os ingressos são vendidos a R$ 50. Especificamente no sábado, o valor será de R$ 60. Os ingressos estão à venda no site da Fenajeep. É possível, ainda, realizar a compra na bilheteria durante o evento.

2. Stand-up em Brusque

O stand-up da personagem Déte Pexera, o BOCUDA!, acontece no sábado, 1º, no teatro do Cescb, na rua Pedro Werner, em Brusque. Os ingressos estão à venda no site da Ingresso Nacional e custam entre R$ 40 e R$ 80 (+ taxas).

3. Teatro para a família

Uma peça que leva aventuras da animação Bluey, uma cadela filhote que vive com sua mãe, pai e irmã, para os palcos acontece neste domingo, 2, no teatro do Cescb, na rua Pedro Werner, em Brusque, a partir das 16h. Os ingressos estão à venda no site da Disk Ingressos e custam entre R$ 35 e R$ 70 (+ taxas). Crianças abaixo de 24 meses não pagam, mas permanecem no colo, e devem apresentar no dia documento comprobatório. Mais informações através do WhatsApp 41 99739-7044.

4. Cachaçada do Cartolas

O Cartolas Pub, que fica na rodovia Antônio Heil, no Limoeiro, realiza neste sábado, 1º, a terceira edição da Cachaçada do Cartolas, a partir de 19h. Dany e Rafa, Val & Mara Cris e DJ Ted são as atrações musicais. Ingressos antecipados custam R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). Informações e reservas no 47 99990-1247.

5. Música ao vivo

O Bar do Santinho, que fica na avenida Carlos Gracher, no Centro de Brusque, tem muita música ao vivo neste fim de semana. Na sexta-feira, 31, Chico Sérgio comanda a noite, que tem chopp em dobro até às 20h. No sábado sertanejo, dia 1º, a dupla Willian e Vanessa é a atração musical, e no domingo, 2, dia de caipira em dobro, é a vez de Maicon Monteiro se apresentar.

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: