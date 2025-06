Fenajeep e mais: confira oito coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 20, e domingo, 22.

1- Fenajeep

Neste fim de semana você acompanha os três últimos dias da tradicional Festa Nacional do Jeep, a Fenajeep. O evento chega a sua 31ª edição e acontece no Complexo Chico Wehmuth, na localidade Volta Grande. Serão realizadas provas indoor de jeep, gaiola e UTV, além do Desafio Fenajeep. Os ingressos custam R$ 55 para entradas inteiras ou R$ 27,50 para meias entradas e podem ser adquiridos no site. O evento inicia a partir das 18h, na sexta, e a partir das 8h no sábado e domingo.

Shows com bandas locais vão embalar as noites no espaço Jeep Garden. As apresentações começam com Israel Camassola, seguido por Rodrigo Bianchini (Tchê), Rogerinho Las Flores e Ally Khnis. A praça de alimentação contará com café colonial e um espaço mais estruturado.

2- Gin cortesia

Nesta sexta-feira, 20, o Boteco do Santinho terá Gin Cortesia. A promoção acontece até às 21h. Na data, quem anima a galera é Andre Leonardo. A festa inicia a partir das 18h.

3 – Lançamento no Hi Dogz

Acontece neste sábado, 21, o lançamento de camisetas e moletons da collab entre Hi Dogz e Ameglia Wear. No evento, o som fica a comando do DJ Arthur e Purple Vinyl Experience. O rolê inicia a partir das 18h e encerra às 23h.

A venda de moletons e camisetas será realizada apenas no dia. Os ingressos para entrada custam R$ 15 e podem ser adquiridos no Sympla.

4- Caipirinha pela metade do preço

Para aproveitar o sábado, 21, o Boteco do Bolinho estará com uma promoção no valor da caipirinha. A bebida será vendida pela metade do preço. No local, terá ainda a apresentação de Fabio Baron.

Para mais informações e reservas, é possível entrar em contato com o número (47) 99205-0486.

5- Sertanejo no Cartolas

Neste sábado, 21, o Cartolas traz Lucas Freitas e Kamila Ferraz para um evento com muito sertanejo. As mulheres poderão aproveitar ainda a entrada gratuita e um gin cortesia até às 22h.

6- Festa de São Luís Gonzaga

A Paróquia São Luís Gonzaga realiza neste fim de semana os festejos em honra a São Luís Gonzaga, no salão paroquial. Nesta sexta-feira, 20, será vendido churrasco e cachorro-quente. No sábado, 21, é dia de churrasco e pirão com linguiça. Já no almoço de domingo, 22, haverá churrasco e prato típico. Antes do almoço, às 9h, será realizada a missa festiva com a presença dos festeiros.

7- Feira Livre

Acontece neste sábado, 21, a tradicional Feira Livre da Schlosser. Diversos estandes estarão expostos na Villa Schlosser, no Centro de Brusque. A feira ocorre das 9 às 17h.

8- Bailão no rancho

O Rancho Music Hall realiza nesta sexta-feira, 20, o Gigantes do Bailão. O evento traz Estação Fandangueira, Chê Lokedo e Dj Rubinho Owen para animar a noite. Para elas, a entrada é grátis até às 22h45. A festa começa a partir das 22h.

