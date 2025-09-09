Fenarreco 2025 é lançada em Brusque; veja programação e preços
Evento de lançamento aconteceu na Sociedade Beneficente
A 38ª Fenarreco foi lançada na noite desta segunda-feira, 8, em evento na Sociedade Beneficente. A programação do evento foi divulgada, bem como os preços. Trata-se da principal festa do município, que celebra a cultura alemã.
“Buscamos melhorar ano após ano, aprendendo com os erros e ouvindo a população. Toda alimentação e bebida será fornecida por empresas da região, para valorizar a economia local. A ideia não é ser a melhor festa, mas sim proporcionar o que nós temos de melhor”, disse o prefeito André Vechi (PL), em discurso.
Mais de 30 bandas vão se apresentar durante os 11 dias de Fenarreco. Haverá também a participação de grupos folclóricos e brincadeiras. A gastronomia típica alemã é um dos pontos altos da “festa mais gostosa do Brasil”.
O buffet custará R$ 85 por pessoa, assim como o prato de marreco recheado. O eisbein (joelho de porco) custará R$ 77. Já o marreco crispy, salsichas especiais, petisco alemão, serão vendidos por R$ 72.
As cervejarias deste ano são da Associação Vale dos Teares, Zehn Bier, Cervejaria Brusque, Cervejaria Cequattro, Kiezen Ruw, Lodz Cervejaria Premium e Agnus Cervejaria.
O chope pilsen tradicional custará R$ 16. Já os especiais, como o de vinho, ipa, weiss e outros, R$ 18.
Os restaurantes da praça de alimentação apresentarão pratos tradicionalmente consumidos em Brusque, como batata recheada, cachorro quente e churrasco de igreja, entre outros. Além disso, a cuca, um doce típico, também será vendida. São 14 estabelecimentos.
Programação da Fenarreco
Pavilhão principal
20h: Abertura oficial
21h: Orquestra La Montanara
00h: Encerramento
Pavilhão cultural
19h30: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein
21h: Banda Verde Vale
00h: Encerramento
Restaurante
18h: Freechopp Duo
21h: Encerramento
Pavilhão principal
21h: Banda do Barril
00h: Concurso Tomadores de Chopp
00h30: Madamme Frau
03h: Encerramento
Pavilhão cultural
13h: Brincadeira (rollmops)
15h: Musical Master
18h: Freechopp Band
20h: Grupo Folclórico Alpino Germânico
20h30: Banda San German
23h: Brincadeira (serra serrador e revezamento de chope)
23h30: Banda XV Show
02h30: Encerramento
Restaurante
12h: Dupla “Der Fritz und Nei”
Pavilhão principal
21h: Banda Herr Schmitt
23h: Banda Bavária
01h: Concurso Tomadores de Chopp
01h30: Banda Hipnose
04h: Encerramento
Pavilhão cultural
11h: Orquestra Cônsul
13h30: Brincadeira (revezamento e rollmops)
15h: Grupo Folclórico Alpino Germânico
15h30: Die Tal Buben
17h30: Centro Cultural Morgenstern de Colinas
18h: Choppmotorrad
20h: Brincadeira (serra serrados e tamanco)
20h30: Banda Estrela de Ouro
23h30: Berg Musikanten
02h30: Encerramento
Restaurante
12h: Musical Master
19h: Coral Amigos do Canto Alemão
Pavilhão cultural
10h: Premiação Fenarreco Corrida
11h: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein
12h: Brincadeiras (tamanco e rollmops)
12h30: Trio Edelweiss
15h: Grupo Folclórico Alpen Bach
16h: Die Lustigen Musikanten Band
18h: Banda D’Fiebes
20h: Brincadeira (tamanco e revezamento)
21h: Adler’s Band
00h: Encerramento
Restaurante
11h30: Coral De Sinos Glokenchor e Banda Das Lebenslied
13h30: Brincadeira (rollmops)
17h30: Grupo Folclórico Alle Tanzen Zusammen
Pavilhão cultural
13h: Grupo Folclórico Alpen Bach
15h: Brincadeira (tamanco e saco)
16h: Contação de Histórias Emiliano
17h: Banda Infantil Los Gran Nanicos
18h: Nacht Musikanten
20h30: Banda Verde Vale
23h30: Encerramento
Restaurante
11h30 às 15h: Freechopp Duo
19h: Alemão em Canto
Pavilhão cultural
11h: Brusband
14h: Banda Estrela de Ouro
16h30: Brincadeira (revezamento e rollmops)
17h: Banda San German
20h: Adler’s Band
23h: Encerramento
Restaurante
12h: Musical Joia
14h: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein
15h: Grupo Folclórico Sênior Lustige Senioren Volkstanz Club
Pavilhão cultural
11h: Orquestra Cônsul
12h30: Grupo folclórico (dança)
15h: Todas as brincadeiras
18h: Choppmotorrad
20h30: Brincadeiras (chope em metro)
21h: Banda Cruzeiro
00h: Encerramento
Restaurante
11h30 às 15h: Lustigen Musikanten
20h: Grupo folclórico Tutti Buona Gente
Pavilhão cultural
15h: Zwei gute Freunde
18h: Banda Verde Vale
20h: Brincadeiras (chope em metro e serra)
21h30: Madamme Frau
00h: Encerramento
Restaurante
11h30 às 15h: Sandro e Wilson
18h: Grupo folclórico
19h30: Coral Amigos do Canto Alemão
Pavilhão principal
21h: Society Band
00h: Concurso Tomadores de Chopp
00h30: Banda do Barril
03h30: Encerramento
Pavilhão cultural
13h: Brincadeira (rollmops)
15h: Dupla “Der Fritz und Nei”
17h: Musical Master
19h30: Brincadeiras (serra e revezamento)
20h: Banda XV Show
22h30: Brincadeira (chope em metro)
23h: Banda D’Fiebes
02h: Encerramento
Restaurante
11h30 às 15h: Freechopp Duo
15h: Grupo Folclórico Grünes Tal
20h: Grupo Folclórico Edelweiss
Pavilhão principal
21h: Super Banda Champagne
00h: Concurso Tomadores de Chopp
00h30: Bavária Band
03h30: Encerramento
Pavilhão cultural
11h: Brusband
14h: Brincadeira (tamanco e serra)
15h: Die Lustigen Musikanten Band
17h: Grupo Folclórico da cidade de Estrela
18h: Banda Milênio
20h: Brincadeira (revezamento de chope)
20h30: Banda Estrela de Ouro
23h: Brincadeira (revezamento e serra)
23h30: Banda Hipnose
02h30: Encerramento
Restaurante
12h: Coral Amigos do Canto Alemão
14h30: Grupo Folclórico Tutti Buona Gente
17h: Brincadeira (rollmops)
19h: Grupo Folclórico Alle Tanzen Zusammen
19h30: Freechopp
Pavilhão cultural
11h: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein
12h: Grupo Folclórico Bogenbrücke Volkstanzgruppe
12h30: Die Tal Buben
15h30: Brincadeiras (tamanco e rollmops)
16h: Berg Musikanten
18h30: Escolha da Rainha da 39ª Fenarreco
20h: Tropical Band
23h: Encerramento
Restaurante
11h: Dupla “Der Fritz und Nei”
13h30: Brincadeira (revezamento e rollmops)
15h: Coral De Sinos Glokenchor e Banda Das Lebenslied
