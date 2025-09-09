Fenarreco 2025 é lançada em Brusque; veja programação e preços

A 38ª Fenarreco foi lançada na noite desta segunda-feira, 8, em evento na Sociedade Beneficente. A programação do evento foi divulgada, bem como os preços. Trata-se da principal festa do município, que celebra a cultura alemã.

“Buscamos melhorar ano após ano, aprendendo com os erros e ouvindo a população. Toda alimentação e bebida será fornecida por empresas da região, para valorizar a economia local. A ideia não é ser a melhor festa, mas sim proporcionar o que nós temos de melhor”, disse o prefeito André Vechi (PL), em discurso.

Mais de 30 bandas vão se apresentar durante os 11 dias de Fenarreco. Haverá também a participação de grupos folclóricos e brincadeiras. A gastronomia típica alemã é um dos pontos altos da “festa mais gostosa do Brasil”.

O buffet custará R$ 85 por pessoa, assim como o prato de marreco recheado. O eisbein (joelho de porco) custará R$ 77. Já o marreco crispy, salsichas especiais, petisco alemão, serão vendidos por R$ 72.

As cervejarias deste ano são da Associação Vale dos Teares, Zehn Bier, Cervejaria Brusque, Cervejaria Cequattro, Kiezen Ruw, Lodz Cervejaria Premium e Agnus Cervejaria.

O chope pilsen tradicional custará R$ 16. Já os especiais, como o de vinho, ipa, weiss e outros, R$ 18.

Os restaurantes da praça de alimentação apresentarão pratos tradicionalmente consumidos em Brusque, como batata recheada, cachorro quente e churrasco de igreja, entre outros. Além disso, a cuca, um doce típico, também será vendida. São 14 estabelecimentos.

Programação da Fenarreco

09/10 (quinta-feira)

Pavilhão principal

20h: Abertura oficial

21h: Orquestra La Montanara

00h: Encerramento

Pavilhão cultural

19h30: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein

21h: Banda Verde Vale

00h: Encerramento

Restaurante

18h: Freechopp Duo

21h: Encerramento

10/10 (sexta-feira)

Pavilhão principal

21h: Banda do Barril

00h: Concurso Tomadores de Chopp

00h30: Madamme Frau

03h: Encerramento

Pavilhão cultural

13h: Brincadeira (rollmops)

15h: Musical Master

18h: Freechopp Band

20h: Grupo Folclórico Alpino Germânico

20h30: Banda San German

23h: Brincadeira (serra serrador e revezamento de chope)

23h30: Banda XV Show

02h30: Encerramento

Restaurante

12h: Dupla “Der Fritz und Nei”

11/10 (sábado)

Pavilhão principal

21h: Banda Herr Schmitt

23h: Banda Bavária

01h: Concurso Tomadores de Chopp

01h30: Banda Hipnose

04h: Encerramento

Pavilhão cultural

11h: Orquestra Cônsul

13h30: Brincadeira (revezamento e rollmops)

15h: Grupo Folclórico Alpino Germânico

15h30: Die Tal Buben

17h30: Centro Cultural Morgenstern de Colinas

18h: Choppmotorrad

20h: Brincadeira (serra serrados e tamanco)

20h30: Banda Estrela de Ouro

23h30: Berg Musikanten

02h30: Encerramento

Restaurante

12h: Musical Master

19h: Coral Amigos do Canto Alemão

12/10 (domingo)

Pavilhão cultural

10h: Premiação Fenarreco Corrida

11h: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein

12h: Brincadeiras (tamanco e rollmops)

12h30: Trio Edelweiss

15h: Grupo Folclórico Alpen Bach

16h: Die Lustigen Musikanten Band

18h: Banda D’Fiebes

20h: Brincadeira (tamanco e revezamento)

21h: Adler’s Band

00h: Encerramento

Restaurante

11h30: Coral De Sinos Glokenchor e Banda Das Lebenslied

13h30: Brincadeira (rollmops)

17h30: Grupo Folclórico Alle Tanzen Zusammen

13/10 (segunda-feira)

Pavilhão cultural

13h: Grupo Folclórico Alpen Bach

15h: Brincadeira (tamanco e saco)

16h: Contação de Histórias Emiliano

17h: Banda Infantil Los Gran Nanicos

18h: Nacht Musikanten

20h30: Banda Verde Vale

23h30: Encerramento

Restaurante

11h30 às 15h: Freechopp Duo

19h: Alemão em Canto

14/10 (terça-feira)

Pavilhão cultural

11h: Brusband

14h: Banda Estrela de Ouro

16h30: Brincadeira (revezamento e rollmops)

17h: Banda San German

20h: Adler’s Band

23h: Encerramento

Restaurante

12h: Musical Joia

14h: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein

15h: Grupo Folclórico Sênior Lustige Senioren Volkstanz Club

15/10 (quarta-feira)

Pavilhão cultural

11h: Orquestra Cônsul

12h30: Grupo folclórico (dança)

15h: Todas as brincadeiras

18h: Choppmotorrad

20h30: Brincadeiras (chope em metro)

21h: Banda Cruzeiro

00h: Encerramento

Restaurante

11h30 às 15h: Lustigen Musikanten

20h: Grupo folclórico Tutti Buona Gente

16/10 (quinta-feira)

Pavilhão cultural

15h: Zwei gute Freunde

18h: Banda Verde Vale

20h: Brincadeiras (chope em metro e serra)

21h30: Madamme Frau

00h: Encerramento

Restaurante

11h30 às 15h: Sandro e Wilson

18h: Grupo folclórico

19h30: Coral Amigos do Canto Alemão

17/10 (sexta-feira)

Pavilhão principal

21h: Society Band

00h: Concurso Tomadores de Chopp

00h30: Banda do Barril

03h30: Encerramento

Pavilhão cultural

13h: Brincadeira (rollmops)

15h: Dupla “Der Fritz und Nei”

17h: Musical Master

19h30: Brincadeiras (serra e revezamento)

20h: Banda XV Show

22h30: Brincadeira (chope em metro)

23h: Banda D’Fiebes

02h: Encerramento

Restaurante

11h30 às 15h: Freechopp Duo

15h: Grupo Folclórico Grünes Tal

20h: Grupo Folclórico Edelweiss

18/10 (sábado)

Pavilhão principal

21h: Super Banda Champagne

00h: Concurso Tomadores de Chopp

00h30: Bavária Band

03h30: Encerramento

Pavilhão cultural

11h: Brusband

14h: Brincadeira (tamanco e serra)

15h: Die Lustigen Musikanten Band

17h: Grupo Folclórico da cidade de Estrela

18h: Banda Milênio

20h: Brincadeira (revezamento de chope)

20h30: Banda Estrela de Ouro

23h: Brincadeira (revezamento e serra)

23h30: Banda Hipnose

02h30: Encerramento

Restaurante

12h: Coral Amigos do Canto Alemão

14h30: Grupo Folclórico Tutti Buona Gente

17h: Brincadeira (rollmops)

19h: Grupo Folclórico Alle Tanzen Zusammen

19h30: Freechopp

19/10 (domingo)

Pavilhão cultural

11h: Grupo de Canto Deutscher Sangerverein

12h: Grupo Folclórico Bogenbrücke Volkstanzgruppe

12h30: Die Tal Buben

15h30: Brincadeiras (tamanco e rollmops)

16h: Berg Musikanten

18h30: Escolha da Rainha da 39ª Fenarreco

20h: Tropical Band

23h: Encerramento

Restaurante

11h: Dupla “Der Fritz und Nei”

13h30: Brincadeira (revezamento e rollmops)

15h: Coral De Sinos Glokenchor e Banda Das Lebenslied

