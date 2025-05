Fenarreco de 2025 terá corrida com trajeto de 5 km e pelotão especial com mascotes

A 38ª edição da Fenarreco terá como novidade a realização da Corrida Fenarreco, marcada para o dia 12 de outubro, com largada às 7h, na Arena Brusque.

O evento esportivo contará com percursos de 5 km, 3 km, caminhada e uma categoria específica para crianças: o Pelotão Kids. Haverá ainda um pelotão especial com mascotes de eventos e empresas da região, que participarão da prova interagindo com o público.

A inscrição será gratuita para participantes que estiverem caracterizados com trajes típicos germânicos. Mais informações sobre inscrições, regras e estrutura serão divulgadas nos canais oficiais nas próximas semanas.

A corrida é uma iniciativa da Prefeitura de Brusque. O objetivo é integrar a comunidade à programação da Fenarreco por meio da prática esportiva e do uso dos espaços públicos.

A diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, destaca que a proposta da corrida está alinhada à ampliação do perfil de público da festa.

“A ideia é diversificar as experiências dentro da Fenarreco. A corrida traz o esporte para a programação oficial e amplia a participação da comunidade no evento. Então pode calçar o tênis e começar a treinar para correr com a Fenarreco. Estamos preparando a corrida mais gostosa do Brasil”, comenta a diretora.

