Fenarreco terá mudanças estruturais na 32ª edição

Os preparativos para a 32ª edição da Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco, que inicia em menos de dois meses, já começaram. Neste ano, mudanças estruturais importantes foram incorporadas ao maior evento de Brusque, que inicia no dia 5 de outubro e encerra no dia 15.

Os destaques ficam por conta da substituição do tradicional galpão onde funciona o Pavilhão Cultural no piso térreo por um pavilhão modelo”geotúnel” e do parque de diversões, que será em frente ao pavilhão para ter espaço para comportar mais e maiores brinquedos.

Outra novidade é a participação da banda brusquense Hipnose, que apresentará um repertório exclusivo de músicas germânicas, além da alimentação em quantidade e qualidade, já que atualmente a Fenarreco é reconhecida como a maior festa gastronômica tipicamente alemã do Brasil.

O turismólogo da Secretaria de Turismo, Ademir Moraes, explica que o modelo geotúnel mede 20 metros de comprimento em vão livre por 55m de profundidade e 10m altura no centro, com duas varandas. Segundo ele, é um modelo moderno que oferecerá ainda mais segurança aos foliões da Fenarreco.

“É uma estrutura em forma de túnel, indicada para quem deseja um design arrojado, atrativo e diferenciado. O geotúnel utiliza um moderno sistema modular de alumínio oferecendo versatilidade e beleza ao evento”.

Quanto à mudança do parque de brinquedos, Moraes diz que dará mais conforto aos visitantes, já que a área é mais ampla e propiciará mais espaço para o público se divertir. Por conta disso, a bilheteria também vai mudar de local.

O diretor de Turismo e um dos organizadores da festa, Norberto Maestri, o Kito, afirma que a Fenarreco terá uma repaginação nesta edição. Ele diz que diversas reuniões estão sendo realizadas para envolver o maior número de entidades e agremiações no desfile, além de patrocínios para fazer um grande evento. “Estamos preparando uma belíssima festa para receber todos os visitantes. Será uma Fenarreco diferenciada, com uma nova repaginação”, garante.

Divulgação

A divulgação da Fenarreco iniciou no fim de semana. No sábado e domingo, 12 e 13 de agosto, o evento foi promovido em Urussanga, durante a Festa do Vinho, em Criciúma e Cocal do Sul. Em 11 de setembro haverá o lançamento em Brusque para imprensa, patrocinadores, colaboradores e autoridades.

Comercialização de espaços

Nesta segunda-feira, 14, iniciará a venda e reserva de espaços para comercialização de produtos e serviços durante a Fenarreco. Os interessados deverão comparecer pessoalmente na sede da Secretaria de Turismo, acompanhado de Certidão negativa de Débitos e de toda a documentação da empresa.

Desfile

As inscrições para o desfile da Fenarreco iniciarão nesta terça-feira, 15, e deverão ser realizadas pessoalmente na Secretaria de Turismo, ou pelo e-mail turismo@brusque.sc.gov.br ou ainda, por telefone, no (47) 3351-3569 ou (47) 3396-6718. É necessário informar o nome do grupo ou empresa, o número total de participantes, telefone e e-mail e o nome de uma pessoa responsável.

Cada grupo não pode exceder o número de 50 participantes. Todos os componentes devem estar vestidos com traje alemão completo. Bebês podem ser conduzidos em carrinhos de madeira desde que seja enfeitado com flores.

O desfile da Fenarreco será no dia 5 de outubro, às 18h30, na avenida Cônsul Carlos Renaux, com início na Casas Bahia e encerramento na Ponte Estaiada.

Escolha da realeza

Já os períodos das inscrições para a realeza da Fenarreco iniciam nesta segunda-feira, 14 e vão até o dia 22 de setembro. Podem se candidatar mulheres com idade entre 18 e 25 anos que cumpram os seguintes requisitos: pelo menos 1,70 metro de altura, solteiras e sem filhos.

As candidatas serão avaliadas pela postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia. O concurso elegerá a rainha, primeira e segunda princesa. As três eleitas receberão coroa, faixa e um valor mensal a partir do mês de janeiro de 2018.

A eleição da realeza será realizada no dia 15 de outubro, durante a festa, às 20h. As interessadas devem entregar a ficha de inscrição na Secretaria de Turismo, localizada no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, entre 12h e 18h, de segunda a sexta-feira.

Programação

A Secretaria de Turismo já divulgou a programação prévia das bandas que se apresentarão na Fenarreco. Confira:

05/10 (quinta-feira)

18h30- Desfile de Abertura

20h – Solenidade de Abertura da 32ª Fenarreco

22h – Banda do Barril

1h – Encerramento

21h – Banda XV Show

22h – Competições e Entretenimentos

22h30 – Banda XV Show

1h – Encerramento

21h – Die Lustigen Musikenten

0h – Encerramento

06/10 (sexta-feira)

22h – Banda Vox 3

24h15 – Concurso Tomadores de Chopp em Metro

00h30 – Banda Champagne

4h Encerramento

19h – Banda Estrela de Ouro

22h – Competições e Entretenimentos

22h15 – Grupo folclórico

22h30 – Banda Verde Vale

2h – Encerramento

11h30 – Musical Ein Prosit

15h – Som mecânico

18h – Cleide e Jonas

21h30 – Sandro e Wilson

1h – Encerramento

07/10 (sábado)

22h – Society Band Show

01h – Concurso Tomadores de Chopp em Metro

01h30 – Banda Cavalinho

4h – Encerramento

13h – Brusband

17h – Banda Zurich

20h – Competições e Entretenimentos

20h15 – Grupo folclórico

20h30 – Banda Show 0800 – RS

23h30 – Banda XV Show

3h – Encerramento

11h30 – Die Lustigen Musikanten

15h – Free Chopp

19h – Cleide e Jonas

22h – Hausmusikanten

1h – Encerramento

08/10 (domingo)

11h – Grupo Edelweiss

15h – Grupo folclórico

15h15 – Banda Melodia Show

18h – Banda Show 0800 – RS

21h – Banda Cruzeiro

0h – Encerramento

11h – Grupo Amigos do Canto Alemão

13h – Wanderli e Magali

15h – Free Chopp

18h – Sandro e Wilson

21h – Cleide e Jonas

0h – Encerramento

09/10 (segunda-feira) Dia da Melhor Idade

13h – Die Pommernläender

17h – Brusband

20h – Competições e Entretenimentos

20h30 – Banda K’necus

0h – Encerramento

11h – Hausmusikanten

14h30 – Musical Ein Prosit

18h – Nachtmusikanten

21h – Die Lustigen Musikanten

0h – Encerramento

10/10 (terça-feira) Dia das Crianças

13h – Brusband

16h – Apresentações Infantis

18h – Banda Milênio

21h – Competições e Entretenimento

21h15 – Banda K’necus

1h – Encerramento

11h30h – Cleide e Jonas

15h – Free Chopp

18h – Nachtmusikanten

21h – Die Lustigen Musikanten

0h – Encerramento

11/10 (quarta-feira)

22h – Tropical Band

00h45 – Concurso Tomadores de Chopp em Metro

1h – Orquestra Os Montanari

4h – Encerramento

19h – Banda Milênio

21h – Competições e Entretenimentos

21h15 – Banda Milênio

22h30 – Banda Estrela de Ouro

2h – Encerramento

11h30 – Musical Ein Prosit

15h – Som mecânico

19h – Sandro e Wilson

22h – Hausmusikanten

1h – Encerramento

12/10 (quinta-feira)

21h – Banda Bavária

23h – Concurso Tomadores de Chopp em Metro

23h15 – Banda Bavária

1h – Encerramento

11h – Die Jungs

14h – Brusband

17h – Die Tal Buben

20h – Competições e Entretenimentos

20h30 – Banda D’Fiebes

0h – Encerramento

11h30 – Wanderli e Magali

14h – Musical Ein Prosit

17h – Irmãos Radoll

20h – Sandro e Wilson

0h – Encerramento

13/10 (sexta-feira)

22h – Banda Champagne Show

00h45 – Concurso Tomadores de Chopp em Metro

1h – Society Band Show

4h – Encerramento

19h – Banda Verde Vale

22h15 – Competições e Entretenimentos

22h30 – Grupo folclórico

22h45 – Tropical Band

2h – Encerramento

11h30 – Cleide e Jonas

15h – Som mecânico

18h – Die Lustigen Musikanten

21h30 – Hausmusikanten

1h – Encerramento

14/10 (sábado)

22h – Orquestra Os Montanari

00h45 – Concurso Tomadores de Chopp em Metro

1h – Banda Bavária

4h – Encerramento

14h – Grupo Edelweiss

17h – Banda Melodia Show

20h – Competições e Entretenimentos

20h15 – Grupo folclórico

20h30 – Banda Só Virtude

23h – Banda XV Show

3h – Encerramento

11:30h – Musical Ein Prosit

15h – Free Chopp

19h – Hausmusikanten

22h – Sandro e Wilson

1h – Encerramento

15/10 (domingo)

20h – Escolha da Rainha da 33ª Fenarreco

21h – Lino e Orquestra

0h – Encerramento

11h – Musical JS

14h – Banda D’ Fiebes

17h – Grupo folclórico

17h15 – Banda Verde Vale

20h – Encerramento

11h – Grupo Amigos do Canto Alemão

13h – Wanderli e Magali

14h – Irmãos Radoll

17h – Cleide e Jonas

20h – Encerramento