Feriado nacional: confira os pontos de lentidão na BR-101 em Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou os pontos de lentidão na BR-101 em Santa Catarina por volta das 17h desta quinta-feira, 20, feriado do Dia Nacional da Consciência Negra.

Entre o km 47 (Joinville) e o km 65 (Araquari), sentido Sul, a rodovia apresenta trechos alternados com filas devido ao fluxo intenso.

Já em Itajaí, o trânsito flui lentamente, chegando a parar em alguns momentos, entre o km 110 e o km 125, sentido Sul, por conta do grande volume de veículos. Entre o km 136 e o km 140 (Morro do Boi), sentido Sul, há novamente formação de filas pelo mesmo motivo.