Feriados de 2026: confira o calendário do ano em Brusque, Guabiruba e Botuverá

O calendário de feriados de 2026, incluindo as datas nacionais e as datas municipais de Brusque, Guabiruba e Botuverá, terá impacto direto na rotina do comércio e dos serviços da região.

As três cidades terão comemorações cívicas em dias úteis. Botuverá mantém ainda o tradicional feriado religioso de São José, celebrado em março. No âmbito nacional, a maior parte dos feriados também cairá em dia útil.

Ao longo do ano, os feriados nacionais começam em abril e se estendem até dezembro, com algumas datas possibilitando fins de semana prolongados. Nos municípios, os aniversários ocorrem entre junho e agosto, além do feriado religioso em Botuverá.

Entre os feriados nacionais de 2026 estão a Paixão de Cristo, em 3 de abril, o Dia do Trabalho, em 1º de maio, Corpus Christi, em 4 de junho, e o Natal, em 25 de dezembro. Todas essas datas caem em dias úteis e podem influenciar a atividade econômica.

Também constam no calendário a Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados e o Dia Nacional da Consciência Negra.

No âmbito municipal, Brusque comemora aniversário em 4 de agosto, Guabiruba em 10 de junho e Botuverá em 9 de junho. Botuverá também celebra o Dia de São José em 19 de março, igualmente em um dia útil.

Feriados nacionais de 2026

3 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal.

Feriados municipais

Brusque – 4 de agosto (terça-feira), aniversário da cidade

Guabiruba – 10 de junho (quarta-feira), aniversário da cidade

Botuverá – 9 de junho (terça-feira), aniversário da cidade, e 19 de março (quinta-feira) Dia de São José.

Carnaval

As três prefeituras ainda vão definir se haverá feriado ou ponto facultativo no Carnaval de 2026. As decisões costumam ser oficializadas por meio de decreto municipal.

No calendário nacional, o Carnaval cai em 16 de fevereiro (segunda-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira).

O que dizem as entidades

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba, Marcelo Gevaerd, os efeitos variam conforme o segmento econômico.

“O número maior de feriados em 2026 traz impactos tanto negativos quanto positivos para o comércio. Para o comércio de rua, principalmente, pode haver perda de vendas em função do fechamento das lojas em alguns feriados”, afirma.

Segundo ele, outros setores tendem a se beneficiar. “Hotéis, bares, restaurantes, comércio das rodovias e agências de viagens costumam registrar aumento significativo no faturamento, sobretudo nos feriados prolongados”.

Gevaerd destaca ainda o perfil econômico de Brusque e a possibilidade de funcionamento do comércio. “Brusque é uma cidade com forte vocação turística e, nesse sentido, acaba sendo privilegiada em muitos feriados. Hoje temos um comércio turístico bastante consolidado”.

Ele lembra que a abertura das lojas depende do cumprimento das regras trabalhistas. “O comércio pode abrir em qualquer dia do ano, desde que sejam cumpridas as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho”.

Na avaliação dos trabalhadores, os feriados fazem parte da organização social. O coordenador do Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região, Joci Luís de Souza, afirma que as datas exigem planejamento, mas não devem ser analisadas apenas sob o viés econômico.

“Os feriados ao longo do ano exigem, sim, planejamento por parte das empresas, especialmente quando ocorrem no meio da semana”, explica.

Para ele, o descanso é essencial. “Os feriados garantem convivência familiar, recuperação física e mental, o que reflete diretamente na produtividade e na qualidade do trabalho”.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, Valter Kohler, avalia que o impacto nas vendas costuma ser limitado. “De modo geral, os feriados interferem pouco nas vendas no comércio, independentemente do dia da semana, pois a maioria da população permanece na cidade”.

Segundo ele, a diferença aparece em datas específicas. “O impacto é um pouco maior quando ocorrem às terças ou quintas-feiras, já que muitas pessoas emendam, mas ainda assim, há pouca redução no faturamento”.

