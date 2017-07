Parques de Brusque atraem estudantes para atividades ao ar livre

Devido às férias escolares de julho, os parques de Brusque têm recebido durante todo o mês um número significativo de crianças e adolescentes. Atividades diferenciadas também são promovidas nos locais para atrair os estudantes.

No parque Zoobotânico, por exemplo, foi preparada uma programação especial para receber alunos de escolas de idiomas neste período de recesso. Por meio de uma gincana de inglês, o Zoo Vacation aproximou as crianças dos animais e estimulou a aprendizagem.

A atividade aconteceu na semana passada com a Big Ben Idiomas e acontecerá novamente no dia 27 com a All Idiomas. Cerca de 20 estudantes, entre 10 e 12 anos, participam por tarde.

A bióloga e coordenadora de Educação Ambiental do zoobotânico, Carla Molleri, diz que a atividade foi voltada ao cotidiano dos zoológicos, onde as crianças puderam ter um contato mais próximo com serpentes e também realizaram enriquecimento ambiental com onças, macaco-aranha e macaco-prego.

A gincana foi toda escrita em inglês e os alunos percorreram todo o parque em busca de pistas que trazem informações sobre os animais que vivem no local. Além disso, os pequenos interagiram com os professores em inglês.

“Foi uma experiência única para eles. O objetivo do Zoo Vacation é oferecer uma tarde de diversão, estimulando a aprendizagem e despertando a curiosidade dos participantes, além de atrair público visitante ao zoo”, afirma Carla.

A diretora da Big Ben Idiomas, Rosangela Salete Kreusch Evaristo, diz que foi uma tarde agradável em meio à natureza. “Além de trabalhar com a conservação das espécies, ampliamos o vocabulário em inglês, aliando tecnologia e meio ambiente”.

No parque das Esculturas, o qual a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é responsável, não foi realizado nenhum tipo específico de atividade, porém, foram muitos os estudantes, acompanhados dos familiares, que visitaram o local neste mês.

O diretor de Turismo, Norberto Maestri, o Kito, estima que em média cerca de 200 pessoas passam pelo parque diariamente neste período de férias. Segundo ele, muitas famílias fazem piqueniques e praticam esportes. “É um encanto ver os pais aproveitando as férias dos filhos e se divertindo no nosso parque”. Ele destaca ainda que o espaço foi roçado e as esculturas lavadas para ficarem bonitas.