Tutora: Fernanda Bozzano

Idade: 24 anos

Profissão: Arquiteta e cantora

Bairro: Santa Luzia, Brusque

Pet: Thor

Idade: 10 meses

Raça: Samoieda

A relação de Fernanda com o seu lindo cachorro Thor é muito boa. Ela e o pet são grandes parceiros. O cão é muito sapeca e brincalhão, meio doidinho e cava igual tatu. Mas também ama crianças, é querido e amado. É como se fosse filhinho da tutora. Muito amor e brincadeiras para vocês!

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.