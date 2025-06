Festa Bergamasca 2025: novas realezas e atração principal do evento são anunciadas

Foram escolhidas na noite deste sábado, 7, as novas realezas da Festa Bergamasca 2025. O evento aconteceu no Pavilhão da Comunidade São José, em Botuverá. Na ocasião, 8 mulheres concorreram aos títulos de Rainha e Princesas adultas, enquanto 12 meninas disputaram os mesmos postos na categoria mirim, uma novidade desta edição.

O processo seletivo inclui etapas como entrevista, avaliação de desenvoltura, simpatia, conhecimento sobre o município e desfile oficial. Depois do anúncio das vencedoras, também foi divulgada a atração principal da Festa: a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius.

A Festa Bergamasca 2025 está marcada para os dias 5, 6 e 7 de setembro, no Pavilhão da Comunidade São José.

Conheça as realezas

Realeza mirim

Rainha – Bettina Pavesi

1ª Princesa – Livia Martinenghi

2ª Princesa – Alice Leoni

Realeza adulta

Rainha – Jacieli Deluca

1ª Princesa – Bruna Fernanda (permanece no posto)

2ª Princesa – Danieli Dalabeneta (permanece no posto)

Missão

A realeza da Festa Bergamasca tem como missão divulgar o evento dentro e fora da cidade, participando de agendas oficiais, visitas a feiras e encontros culturais, além de ser símbolo da identidade local. Com a inclusão da categoria mirim, a expectativa é envolver ainda mais as famílias e valorizar o sentimento de pertencimento desde a infância.

Segundo o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, a ampliação do concurso reforça o papel cultural da festa. “A Festa Bergamasca é uma das maiores expressões da nossa identidade. Com a criação da realeza mirim, aproximamos as novas gerações dessa tradição tão bonita que une nossa gente e valoriza nossas raízes”, destacou.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: