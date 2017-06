Festa Bergamasca chega a sua 26ª edição

Nesta sexta-feira, 9, sábado, 10, e domingo, 11, acontece a 26ª Festa Bergamasca, em comemoração aos 55 anos de emancipação político-administrativa de Botuverá. A festa será realizada no pavilhão São José, na rua Padre Carlos Enderlin, no Centro de Botuverá, ao lado da Igreja Matriz São José.

Uma das novidades do evento é a degustação de polenta gigante, trazida pelo Amici Della Polenta – um grupo de Urussanga que valoriza a cultura italiana e dá ênfase à produção do prato.

Hoje

18h Missa (Igreja Matriz São José)

19h30 Abertura oficial da festa

21h Tombamento e degustação da polenta gigante, Sagra Della Polenta e apresentação do Coral Giuseppe Verdi

22h Baile de escolha da rainha, com Grupo Sorriso Lindo

23h Escolha da rainha

Sábado

18h Missa (Igreja Matriz São José)

19h30 Apresentação dos grupos de danças folclóricas

21h Animação com banda Ragazzi dei Monti

22h Show com Fábio Dunk

00h Baile show com Ivonir Machado

Domingo

10h Missa rezada no dialeto ítalo-bergamasco e animada pelo Coral Giuseppe Verdi (Igreja Matriz São José)

12h Apresentação do Coral Giuseppe Verdi

13h Apresentação da banda Ragazzi dei Monti

15h Baile show com João Luiz Corrêa