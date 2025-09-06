Na manhã deste sábado, 6, o Centro de Botuverá foi palco de um desfile vibrante — iniciativa que reuniu uma multidão em torno de dois marcos históricos — a Independência do Brasil e as tradições italianas em um ambiente marcado por emoção, cores e orgulho comunitário.

A apresentação, realizada a partir das 10h, integrou a programação da 31ª Festa Bergamasca, que neste ano homenageou tanto os costumes que moldaram a identidade cultural da cidade, quanto a história do país.

Nem o céu encoberto e a garoa ocasional impediram que a comunidade prestigiasse a solenidade, ocupando então as calçadas com guarda-chuvas e aplausos.

Botuverá reforça tradição e civismo

O cortejo tomou conta da rua principal, que se transformou em cenário de manifestações cívicas e culturais.

Diversos grupos participantes deram vida à história local por meio de encenações sobre a chegada dos colonizadores italianos, retratando elementos como a agricultura, a produção de queijos e polenta.

Ao lado dessas representações, símbolos de Santa Catarina e do patriotismo brasileiro reforçaram a proposta de mesclar tradição e civismo em um mesmo espetáculo.

Botuverá em ato oficial

O palanque de honra reuniu então autoridades locais e convidados de municípios vizinhos.

Do espaço reservado aos gestores, o prefeito Victor José Wietcowsky e o vice-prefeito Kaioran Paloschi Paulini acompanharam o desfile ao lado de representantes da Polícia Militar.

Além deles, também marcaram presença lideranças das prefeituras de Brusque e Guabiruba, reforçando o caráter solene da cerimônia.

Botuverá emociona sob chuva

Mesmo diante da instabilidade do tempo, o desfile seguiu sem interrupções, refletindo a resiliência de uma comunidade que valoriza suas raízes e cultiva o respeito às datas cívicas.

Famílias inteiras se espalharam pelas calçadas, compondo um público que deu brilho especial à manhã de homenagens.

O desfile deste sábado consolidou-se como um encontro entre passado e presente.

Entre o verde-amarelo das bandeiras e os trajes italianos repletos de história, Botuverá celebrou tanto a memória de seus antepassados quanto a independência do país.

Um espetáculo, pois, que emocionou pela diversidade de expressões culturais e pela união de um povo em torno de sua identidade.

