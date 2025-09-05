Festa Bergamasca e muito mais: veja 12 coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 5, e domingo, 7.

1. Festa Bergamasca

A Festa Bergamasca de Botuverá acontece neste fim de semana, de sexta-feira até domingo, na Paróquia São José, no Centro. A expectativa da organização é receber 20 mil pessoas ao longo dos três dias de festa. A grande atração desta edição é o show nacional da dupla João Bosco e Vinícius, no domingo, a partir das 19h30. A programação terá novidades em 2025. Pela primeira vez haverá atrações de pagode, com a apresentação do Grupo Sem Abuso, na sexta-feira, às 22h. A entrada é gratuita todos os dias. Contudo, há um espaço de área VIP e camarotes, que estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40. Os ingressos podem ser adquiridos no site zig.tickets.

2. Good Times

A tradicional festa Good Times, que celebra os anos 70, 80 e 90 em Brusque, ainda possui poucos ingressos disponíveis para a venda, na plataforma One Ticket. A festa acontece nesta sexta-feira, 5, na Sociedade Beneficente, a partir das 22 horas. Neste ano, a festa completa 25 anos de história, e as atrações já estão confirmadas: além dos clássicos VJ Loka e DJ Gilson, a noite contará com show ao vivo da banda GT 80. A venda das últimas mesas também ocorre pela One Ticket, além de poder ser feita diretamente com Loka pelo WhatsApp (47) 9 9180-3168 ou com Rodinei Schmitt.

3. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza neste sábado, das 9h às 17h, na Praça Barão de Schneeburg, mais uma edição do Sábado Fácil. Neste dia, será possível receber orientações de saúde gratuitamente, além de estar disponível o teste de acuidade visual, reparação de óculos e testes rápidos. O Sábado Fácil também terá diversas atividades culturais, com apresentação dos Escoteiros de Brusque, passagem da bandinha com a realeza da Fenarreco, além de apresentações musicais, incluindo coral. Para as crianças, haverá atividades recreativas e cama elástica e a programação também conta com feira de artesanato e venda de pastéis.

4. Museu aberto

No Sábado Fácil, o Museu Casa de Brusque, que fica na avenida Otto Renaux, no São Luiz, estará com suas portas abertas ao público das 9h às 12h, com entrada gratuita. A principal atração do dia será a nova Exposição de Longa Duração, que tem uma proposta moderna, interativa e emocionante. A mostra traz os principais marcos históricos de Brusque, utilizando recursos audiovisuais e tecnológicos que prometem envolver os visitantes de todas as idades. Além disso, o museu abriga temporariamente uma exposição que celebra os 150 anos da Imigração Italiana em Santa Catarina. A mostra especial apresenta objetos, imagens e relatos que transportam os visitantes para o cotidiano e os desafios enfrentados pelos imigrantes italianos que ajudaram a moldar a cultura e a economia local.

5. Desfile cívico

O desfile cívico pela Independência do Brasil acontece no domingo, em Brusque. A concentração será a partir das 8h, nas imediações do Archer Materiais de Construção, com hasteamento das bandeiras às 8h30 e início do desfile às 9h. A dispersão ocorrerá na avenida Beira Rio, nas proximidades do Instituto Federal Catarinense (IFC). O desfile pode ser adiado em caso de chuva.

6. Festival de buteco

O Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, recebe entre sexta e domingo o Festival de Buteco Catarinense. O evento terá várias opções gastronômicas, chopes artesanais e muita música ao vivo, além de parque para as crianças. A entrada e o estacionamento são gratuitos, mas a organização pede a doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações no Instagram @festivaldebutecocatarinense.

7. Encontro de camisas e artigos de futebol

O Clube Esportivo Guarani recebe, neste sábado, o Encontro de Colecionadores de Artigos de Futebol, reunindo colecionadores de camisas e diversos artigos do esporte, em exposição aberta ao público. É a terceira edição consecutiva realizada em Brusque e a 11ª no estado. O evento terá chope à disposição do público e venda de alimentos. A exposição será realizada no ginásio do clube.

8. Encontro de miniaturas

O River Mall, que fica no São Luiz, em Brusque, recebe no sábado um encontro de colecionadores de miniaturas de automóveis. O evento de exposição, troca e venda vai das 10h às 17h.

9. Contação de histórias

Neste domingo, o parque das Esculturas recebe mais uma edição do projeto de contação de histórias promovido pela Fundação Cultural de Brusque. Desta vez, quem dará vida às narrativas será a contadora Lieza Neves, em três sessões ao longo da tarde. Ao todo serão três sessões, com início às 14 horas. O evento, gratuito e aberto à comunidade, tem o objetivo de unir arte, lazer e literatura em um espaço ao ar livre, que já é referência para famílias do município. Em caso de chuva, a programação será cancelada.

10. Festa de igreja

A Festa de Nossa Senhora Natividade e São Roque, no Limeira Alta, em Brusque, acontece no domingo. O Santo Terço será rezado às 9h30 e a missa inicia às 10h. Depois, será servido churrasco com o tradicional tortéi. A partir das 14h, começa a tarde dançante.

11. Festival de xadrez

A quarta edição do FIP Chess Open – Festival de Xadrez em Brusque acontece no próximo domingo, das 13h às 17h30. A premiação totaliza R$ 6 mil em vale compras. As inscrições estão fechadas, mas o público pode acompanhar os jogos na FIP, que fica na rodovia Antônio Heil, km 23, na altura do bairro Santa Terezinha.

12. Hambúrguer da Independência

O Tiro de Guerra – TG-05-005 promove neste sábado o evento Hambúrguer da Independência no Centro Evangélico Pastor Sandreczki, no Centro de Brusque. O evento inicia às 17h. O menu tem, além do hambúrguer, batata frita e bolo. Também haverá venda de chope por R$ 10. Mais informações com Freitas no WhatsApp (47) 98805-4755.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

