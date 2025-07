Celebrando raízes que remontam a 160 anos, a 2ª edição da festa da família Dietrich reuniu, no último sábado, 26 de julho, cerca de 340 pessoas no bairro São Pedro, em Guabiruba.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O evento, pois, teve início com uma missa de ação de graças na Capela São Pedro Apóstolo, às 9h, presidida pelo padre Marilton Nuss, reunindo fiéis em um momento de espiritualidade e gratidão.

Em seguida, a celebração continuou com uma confraternização no salão paroquial da própria igreja — espaço que recebeu uma decoração típica, repleta de flores e elementos naturais da região, como caetés, folhas de palmito, samambaias e antúrios.

De Baden a Guabiruba

A festividade reforçou os laços de uma linhagem iniciada no Brasil em 1865, quando Miguel Dietrich desembarcou com sua família em terras catarinenses, vindos da região de Baden, na Alemanha.

Desde então, a história dessa família passou a se entrelaçar com a de Guabiruba e adjacências, dando origem a uma ampla descendência que, até hoje, preserva as tradições dos antepassados.

Gastronomia de Guabiruba

Marcada por reencontros emocionantes e uma atmosfera de forte pertencimento, a programação seguiu ao longo do dia com momentos de alegria e memória coletiva.

Um dos destaques foi o almoço farto, preparado por mãos experientes da própria comunidade.

No cardápio, não faltaram iguarias típicas da culinária alemã e colonial, cuidadosamente selecionadas para preservar os sabores da tradição.

Entre os pratos principais, destacaram-se o macarrão caseiro, purê de batata, aipim frito, bolo de carne, galinha e carne suína — todos preparados com receitas familiares.

E para completar, a clássica língua e o tradicional pudim de raiz-forte trouxeram um toque especial ao banquete, surpreendendo os paladares mais nostálgicos.

Café colonial

Outro ponto alto do encontro foi o café colonial, então servido no fim do dia.

Com sabores que remetem à memória afetiva, a mesa foi cuidadosamente preparada para encantar os convidados com receitas tradicionais.

Entre as delícias servidas, destacaram-se o pão com galinha, canudinhos, pão de milho, linguiça, morcilha, cucas, tortas e o tradicional mus de ovo (aiamus), preparado segundo receitas passadas de geração em geração.

Guabiruba em festa

Durante a tarde, as atividades seguiram em clima de confraternização e diversão.

Houve fotos das famílias, brincadeiras típicas como dança das cadeiras e corrida do saco, com direito a prêmios inusitados — galinhas, galos, patos e até um leitãozinho.

A animação musical ficou por conta de Osmar Baron e Marino Debatin, responsáveis por embalar a tarde dançante que movimentou o salão.

Esforço coletivo

A organização da festa ficou sob a responsabilidade de João Victor Dietrich, que assumiu a liderança com dedicação e entusiasmo.

Além disso, contando com o apoio de um grupo de familiares voluntários, ele coordenou todas as etapas — da compra de insumos à preparação dos alimentos e ornamentação do espaço.

Um esforço coletivo que resultou em uma celebração marcada pela simplicidade acolhedora e pelo zelo às tradições herdadas.

Legado em Guabiruba

A edição deste ano de 2025 teve ainda um significado especial, marcado pela presença de membros da família que mantêm viva a memória dos fundadores.

Mais especificamente, entre os descendentes diretos de Miguel e Idalina Dietrich, 13 netos — com idades entre 71 e 90 anos — conseguiram estar presentes no evento.

Com isso, o reencontro ganhou um caráter ainda mais simbólico, reforçando os laços familiares e emocionando todos os participantes.

Fotos

Para reviver os momentos mais marcantes desta edição festiva, uma galeria especial de fotos foi então preparada.

Logo após os anúncios, é possível conferir registros que retratam, com clareza e sensibilidade, a atmosfera deste encontro memorável.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho >>

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusquense então celebra aniversário com acampamento na Serra catarinense

2. Moradora de Guabiruba então transforma muro em espetáculo de manacás

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Contribua neste trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Créditos: Família Dietrich >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK