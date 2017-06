Festa da paróquia São Luis Gonzaga celebra a família e a amizade

Milhares de pessoas estiveram reunidas no salão paroquial da matriz São Luis Gonzaga, no Centro de Brusque, neste fim de semana. O motivo principal foi comemorar o aniversário do padroeiro, no dia 21 de junho, e também confraternizar entre família e amigos.

Neste ano, as festividades iniciaram no dia 18, com a Semana de Oração de São Luis Gonzaga, que teve uma bonita peregrinação até o Santuário de Azambuja. Durante a semana outras atividades espirituais foram realizadas e de sexta-feira, 23, a domingo, 25, a tradicional venda de polenta com galinha, churrasco e cachorro-quente, acompanhadas de uma diversificada programação musical.

O pároco da matriz, padre Magnos José Baron Caneppele, diz que a festa teve uma aceitação muito boa neste ano e que superou as expectativas. Segundo ele, em comparação com o ano passado cresceu 30% a participação do público, o que também deve refletir na arrecadação de recursos, que serão destinados a reforma do auditório.

Com esse aumento, passaram pela paróquia nos três dias de festa entre 5 a 6 mil pessoas. Também foram comercializados 1,9 mil churrascos e muito pirão com linguiça – novidade neste ano. “Percebemos que houve uma ótima adesão ao novo prato, bem como uma bonita participação de toda a comunidade. Vimos mesas lotadas de famílias confraternizando, de pessoas alegres e felizes”, diz o padre.

Ele destaca que a paróquia foi a primeira a ser constituída em Brusque, e que hoje, incluindo a matriz, são 12 comunidades. “A festa de São Luis Gonzaga marca a unidade das comunidades, dos mais de 110 festeiros e festeirinhos [crianças que já ajudam na igreja]. Hoje (ontem) tivemos um momento especial, onde a igreja estava lotada na missa das 9h30. Foi um momento muito bonito”, afirma Caneppele.

Ação entre amigos

Em prol da festa da matriz acontece uma ação entre amigos. São cerca de R$ 50 mil em prêmios, que contemplam um carro Onix zero quilômetro, uma televisão 52 polegadas, um notebook, uma bicicleta e um forno microondas. Um número da cartela custa R$ 5 e um bloco R$ 50. Informações na secretaria da paróquia no telefone 3351-1258.

A convite dos amigos

Sandra e Eduardo Brogni, com a filha Clara, do Dom Joaquim, participaram da festa pela primeira vez após o convite do casal de amigos Ana e Lucas Merisio. Sandra afirma que gostou muito do almoço e do ambiente. “É um momento que confraternizamos com a família e amigos, em um local bem agradável. Pretendemos voltar”.

30 anos de tradição

Armando Vicente Sassi e Carmelita Sassi, do Jardim Maluche, há mais de 30 anos prestigiam a festa da matriz. O casal, que é da capela Nossa Senhora de Fátima, que faz parte da paróquia São Luis Gonzaga, também já trabalhou como voluntários do evento. Sassi diz que é tradição da família vir à festa e que é a oportunidade de rever todos os amigos, além de colaborar com recursos para a manutenção da paróquia.

Sobremesa deliciosa

Logo após almoçar, Paloma Rodrigues Cordeiro foi em busca de um delicioso pedaço de bolo para ela e sua filha Lavínia, de 1 ano e 4 meses. Ela conta que vem na festa há mais de cinco anos com seus familiares e não abre mão de um doce após o churrasco. “É um momento tão gostoso, em família, e uma nega-maluca torna o momento mais especial”.

Festa harmoniosa

Luciane Kormann de Lemos veio com os filhos, o esposo e os pais para o almoço de domingo na festa. Há cinco anos ela não perde o evento, que considera importante para a cidade. Ela e a filha adoram participar da Roda da Fortuna, onde já ganharam em outros anos uma bicicleta. “É uma festa harmoniosa, onde vemos algumas pessoas queridas. Brusque precisa de festas que unam a família”, afirma.