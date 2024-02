Festa da Tilápia do Russi começa nesta sexta-feira em Brusque; confira programação

Nesta sexta, sábado e domingo, dias 16, 17 e 18 de fevereiro, será realizada a primeira edição da Festa da Tilápia do Russi. O evento acontece no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, e começa a partir das 18h. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A festa promete uma culinária especial e diversas atrações musicais para comemorar os 35 anos do Pesque e Pague Russi.

Uma das organizadoras do evento, Maria Eduarda Frutuoso, de 22 anos, conta que a ideia da festa surgiu para comemorar o aniversário do pesqueiro. Ela divulgou também os detalhes sobre toda a programação planejada.

Abertura

A festa começa nesta sexta-feira, 16, a partir das 18h, que é quando os portões abrem. A abertura oficial do evento acontece às 19h. A cozinha abre a partir das 18h30. Ao longo dos três dias de evento, estarão presentes cerca de 23 expositores no local. Para as crianças, haverá um parque com brinquedos no estacionamento do Pavilhão.

O som fica por conta da dupla Edson e Geison, que se apresentam no primeiro dia, Tabony cantor, Tom Ah+, Edu & banda e Leandro Antunes. No primeiro dia, a festa acontece até às 23h30.

Cardápio

No cardápio, diversos pratos como pirão, ceviches, batata frita e filés de tilápia que levam o nome em homenagem à família Russi, de um dos sócios do pesqueiro. Clique aqui e confira as opções do menu. Será comercializado também o chopp da cervejaria Zehn Bier.

Os valores variam, crianças de até 5 anos não pagam pelo buffet livre, que custa R$ 79. Crianças de até 12 anos pagam metade do valor, R$ 39. Pessoas que possuem carteirinha de bariátrica pagam R$ 59. Os pagamentos podem ser feitos via Pix, cartão de crédito ou débito e em dinheiro.

Sábado e domingo

No sábado, 17, o evento começa logo cedo, às 10h. A cozinha abre às 10h30. Pela tarde, Leandro Antunes sobe no palco para animar a galera, seguido pelo grupo Tom Ah+ e Edu & banda. A farra acontece até às 23h.

Já no último dia da Festa da Tilápia do Russi, domingo, 18, quem faz a animação do público é o cantor Tabony e a dupla Edson e Geison. O encerramento acontece às 20h.

