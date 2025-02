Festa da Tilápia do Russi inicia nesta sexta-feira, em Brusque; confira o cardápio e a programação completa

Iniciou na noite da sexta-feira, 14, a segunda edição da Festa da Tilápia do Russi. O evento que vai até o domingo, 16, acontece no pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Com entrada e estacionamento gratuitos, um bom público se fez presente na noite de abertura.

Os portões abriram às 18h e a abertura oficial ocorreu às 19h. A música fica por conta de Edson e Geison, que começaram a se apresentar às 19h30. Depois, às 22h30 o palco será dominado pelo grupo Sem Abuso e por fim, às 00h30, a animação fica por conta do Pagode CdB.

Cardápio

Nesta sexta-feira, apenas o cardápio à la carte estará disponível. Já no sábado, 15, e domingo, 16, será possível provar o buffet completo da festa.

Confira as opções à la carte:

Filézinho do Russi (tilápia frita do Russi, sem espinha, 400 gramas) – R$ 45,90;

Pastel de tilápia (12 unidades) – R$ 31,90;

Bolinho de aipim (porção de 400 gramas) – R$ 31,90;

Batata frita (porção de 500 gramas) – R$ 31,90.

Confira os acompanhamentos do buffet:

Saladas – mix folhas, salada tropical, vinagrete, conservas e ovo de codorna com azeitona;

Acompanhamentos quentes – arroz branco, risoto de tilápia, penne com tomate seco e rúcula e farofa de croutons.

Confira os pratos a base tilápia do buffet:

Moqueca de tilapia;

Pirão de Leite de coco dendê;

Lasanha tilápia;

Tilápia a Parmegiana;

Tilápia alho e óleo;

Tilápia molho quatro queijos;

Tilápia molho de alcaparras;

Tilápia molho de maracujá;

Tilápia molho chocolate;

Tilápia à portuguesa;

Tilápia escabeche.

Programação artística do fim de semana

Sábado, 15:

10h – abertura dos portões;

12h30 – Leandro Antunes;

15h45 – Tom AH+;

18h30 – Julia e Mateus;

21h – DJ Gilson Machado;

21h45 – Edu Rodrigues;

00h45 – DJ Gilson Machado.

Domingo, 16:

10h – abertura dos portões;

12h – Tabony Cantor;

15h30 – Leandro e Evandro;

18h45 – André Leonardo.

Informações

Os valores variam, crianças de até 5 anos não pagam pelo buffet livre, que custa R$ 84,90. Crianças de 6 até 12 anos pagam R$ 39,90. Pessoas que possuem carteirinha de bariátrica pagam R$ 59,90. Os pagamentos podem ser feitos via Pix, cartão de crédito ou débito e em dinheiro.

