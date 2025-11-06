Festa das Vocações em Brusque terá sorteio de um Fusca 1975; saiba como concorrer

O Convento Sagrado Coração de Jesus realiza neste fim de semana mais uma edição da Festa das Vocações, na igreja Matriz São Luís Gonzaga.

Uma das atrações do evento será o sorteio da Ação entre Amigos, que tem como prêmio principal um Fusca 1975, motor 1500, placa preta.

O sorteio será no domingo, 9, às 16h, e além do fusca terá como prêmios uma cervejeira Fischer 92 litros e um forno elétrico Fischer 44 litros. Os bilhetes da Ação entre Amigos estão à venda durante a festa.

“É um item de colecionador, que mantém sua originalidade, inclusive com o manual, que comprova todas as características e detalhes dele. Está em ótimo estado, tenho certeza que quem ganhar vai fazer bom uso dele”, destaca o padre Tiago Araújo, diretor do Convento.

“Nossa ideia foi ter como prêmio um veículo que chamasse a atenção e o fusca é um carro muito popular, então é uma forma de fazer a nossa Ação entre Amigos ter mais visibilidade e, assim, ajudar o convento”, completa.

Programação

Nesta sexta-feira, 7, a festa começa às 16h, com a venda de cachorro-quente, seguida de missa às 19h e depois roda da fortuna e outras atrações.

No sábado, 8, a programação inicia a partir das 16h com venda de bolos e cachorro-quente, missa às 19h, e, em seguida, será servido churrasco.

O encerramento acontece no domingo, 9 de novembro. A programação inicia às 9h, com a missa com a presença dos benfeitores do convento. No mesmo horário, começa a venda de bolos e cachorro-quente. Às 11h, será servido o churrasco e aberta a roda da fortuna; às 11h30, o almoço contará com o prato típico do evento.

Celebração das vocações

A Festa das Vocações é um momento de oração e gratidão pelas vocações religiosas e sacerdotais. Atualmente, o Convento Sagrado Coração de Jesus vive a etapa formativa chamada discipulado, na qual os seminaristas cursam a faculdade de Filosofia.

No local residem seis padres, um frater e 16 seminaristas, que se preparam para a vida consagrada. Além de reforçar o sentido espiritual da vocação, o evento também tem caráter solidário, com o objetivo de angariar recursos para a manutenção do Convento.

