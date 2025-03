Festa de aniversário beneficente arrecada R$ 11 mil para menino com AME em Brusque

Uma festa de aniversário beneficente arrecadou R$ 11 mil para Gustavo Jappe Aires, um menino de 8 anos de Brusque, portador de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME), doença degenerativa que acomete os músculos e neurônios.

O evento foi organizado por Ubaldo Júnior, presidente do Los Parças Moto Clube, e aconteceu na sede do grupo, no bairro Azambuja, e aconteceu no dia 22 de fevereiro.

Ubaldo conta que ele e a esposa levaram cerca de três meses para organizar a festa de aniversário. Mais de 20 motos clubes participaram do evento gratuito.

“Foi uma choradeira na hora da entrega para o Gustavinho e sua mãe guerreira, que foram visitar o evento à noite. Muita emoção mesmo”, conta Ubaldo.

“Agradeço de coração a cada clube e grupo que pode participar, ou completo, ou parcial, com membros representando”, finaliza Ubaldo.

Gustavinho

Agora com 8 anos, Gustavo foi diagnosticado com AME logo no primeiro ano de vida. Já nos primeiros meses, a mãe, Nara Fernanda Jappe, percebeu que algo estava errado.

Depois do diagnóstico, a família começou a buscar ajuda para o tratamento da criança, já que os medicamentos necessários têm custo muito alto.

