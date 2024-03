Festa de Guabiruba chega a 11ª edição celebrando as tradições e culinária Italiana

A comunidade de Guabiruba se prepara para receber a 11ª edição da Festa Italiana, que promete ser um verdadeiro mergulho na rica cultura italiana. O evento promovido pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba (ACIG) acontecerá nos dias 9 e 10 de março, no Salão Santo Antônio, localizado no bairro Lageado Alto.

Assim como na edição passada, este ano a festa se estende por dois dias, proporcionando ainda mais oportunidades para os visitantes mergulharem nas tradições italianas. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Fundação Cultural, promete ser uma celebração marcante. A abertura oficial está marcada para as 10h30.

O coordenador da ACIG Amilton Stedile convida a todos guabirubenses para a grande celebração. “É com muita alegria que a Associação Cultural Italiana de Guabiruba convida cada um de vocês para participarem da nossa 11ª Festa Italiana, que será realizada no próximo final de semana. Serão dois dias de festa com estacionamento e entrada gratuita para todos! Teremos uma programação repleta de atividades culturais, incluindo a tradicional Pisa da Uva, o encantador Carnaval de Veneza, apresentações de corais, danças folclóricas, brincadeiras típicas, passeio de carros antigos e muito mais!”.

A programação inclui uma série de atividades culturais, gastronômicas e de entretenimento que garantem a diversão de todos os presentes. No sábado, a festa começa com a apresentação do Grupo de Canto Bambini D’ Italia, seguido por um almoço típico italiano e competições tradicionais, como o Jogo da Mora. A música ao vivo com Valmir Bertorti promete embalar o público, que ainda poderá desfrutar de uma série de outras atrações ao longo do dia, incluindo a emocionante Pisa da Uva com a presença da Realeza da 9ª Festa da Integração.

Já no domingo, o evento começa com o encontro de carros antigos “Clássicos Della Montagna”, seguido pela missa com Coral do Circolo Trentino di Brusque e mais um delicioso almoço típico italiano. O dia promete ainda apresentações de danças folclóricas, shows musicais e a aguardada Pisa da Uva com a presença da Realeza da Fenarreco.

“Este ano, a festa conta com uma infraestrutura ainda maior, com parque para as crianças, feira de artesanato, shows e celebrações religiosas. Além disso, você terá a oportunidade de se encantar com a natureza deslumbrante do local.”, reiteira Amilton, coordenador da ACIG.

Além das atrações culturais, a Festa Italiana de Guabiruba oferece uma ampla variedade de pratos típicos italianos para os visitantes saborearem. Desde macarrões com molhos, risotos, pastéis, pizzas até polenta frita com queijo, há opções para todos os gostos. Para acompanhar, os visitantes podem escolher entre vinhos, chope de vinho, pilsen e outras bebidas tradicionais.

A venda do almoço típico é antecipada, e para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Associação Cultural Italiana de Guabiruba pelo telefone (47) 991704240.

Com uma programação diversificada e repleta de atividades para toda a família, a 11ª Festa Italiana de Guabiruba promete ser um evento inesquecível, celebrando as tradições e a rica herança cultural italiana. Venha fazer parte desta festa e viva momentos de alegria, música e gastronomia em meio a um ambiente festivo e acolhedor.

Para mais informações, acesse as redes oficiais da Associação Cultural Italiana de Guabiruba (ACIG) ou entre em contato com o Amilton pelo telefone 47 9 9971-2699.

Programação da festa:

09/03/2024 – Sábado

10h30 – Abertura da Festa

10h45 – Chegada do Nono e da Nona

11h00 – Apresentação do Grupo de Canto Bambini D’ Italia

11h30 – Início Almoço Típico

11h30 – Jogo da Mora

11h45 – Competições Típicas

12h15 – Show com Valmir Bertorti

13h15 – Apresentação de grupo de dança

13h45 – Show com Valmir Bertort

17h00 – Missa em ação de graça dos Imigrantes com Grupo de Canto Bambini D’Italia

18h15 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeira de adivinhação

18h30 – Apresentação do Carnaval de Veneza

18h45 – Show com Valmir Bertorti

20h00 – Show da Pisa da Uva com a presença da Realeza da 9ª Festa da Integração

00h30 – Encerramento da Festa

10/03/2024 – Domingo

08h30 – Encontro carros antigos “Clássicos Della Montagna” (Saindo da Igrejinha Verde)

09h15 – Recepção dos Carros Antigos com fogos

10h00 – Missa com Coral do Circolo Trentino di Brusque

11h00 – Início do Almoço Típico

11h00 – Chegado do Nono e da Nona com brincadeira de advinhação

11h10 – Premiação do “Classicos Della Montagna”

11h25 – Grupo de danças folclóricas CHLOI

12h00 – Show Canto Daqui

13h30 – Show da Pisa da Uva com a presença da Realeza da Fenarreco

14h15 – Show Banda Society

17h15 – Encerramento da festa

