Festa de igreja e muita música: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou seis eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 24, e domingo, 26, em Brusque.

1. Show no Teatro do Cescb

Na sexta-feira, a cantora catarinense Isa Toledo irá se apresentar no Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb), às 20h. O show será em alusão ao Outubro Rosa, com ingresso gratuito. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (47) 9 9123-7718. O teatro está localizado na rua Pedro Werner, 180.

2. Yoga, feira de artesanato e aula de dança

O Passeio Beira Rio terá mais um fim de semana repleto de atividades gratuitas para a comunidade. O sábado começa com aulão de yoga com a professora Maiara Benvenuti, das 7h45 às 8h45. Para participar, basta fazer a inscrição pelo WhatsApp (47) 99175-7792 e levar um quilo de alimento não perecível, que posteriormente será doado para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

Ainda no sábado, a comunidade pode aproveitar para conhecer o trabalho dos integrantes do Núcleo de Economia Criativa da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com a feira de artesanato, das 9h às 17h. No local, haverá diversos produtos em exposição, como kombucha, crochê, produtos coloniais, artesanato em madeira, semijoias, origamis, suculentas, bijouterias, artigos em impressão 3D, além de costura criativa.

Já no domingo, o Passeio Beira Rio terá aula de funcional com a equipe da Bad Wolf Academia, das 10h às 11h, e aula de dança ritmos das 16h às 17h. As aulas são gratuitas e abertas ao público.

3. Exibição de curta-metragem

O curta-metragem Notícias da Lua será exibido pela primeira vez em sessões abertas ao público neste sábado, 25, em Brusque. A sessão ocorre às 14h, no Cine Gracher (localizado na Havan ou no Shopping Gracher), com ingressos a preço de meia-entrada para todos.

O filme conta a história de Luã, um menino autista de 10 anos com hiperfoco em astronomia, que, após ouvir no Planetário que “um lobo comeu a lua”, inicia uma investigação para descobrir o que realmente aconteceu com seu astro preferido.

4. Rock’n’roll em Brusque

Já na noite do sábado, os fãs do rock’n’roll podem se divertir com o show da banda HoneyDrip, no Rock Bar. A apresentação ocorre às 22h. Parte do lucro da casa será destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Reservas de mesas podem ser feitas por meio do WhatsApp (47) 9110-3700 pelo valor de R$ 100. O ingresso masculino é R$ 40 e o feminino gratuito. O Rock Bar fica localizado na avenida Bepe Rosa, 3200.

5. Inauguração do Coliseu

Ainda na noite do sábado haverá a inauguração do Coliseu Music Hall, às 22h. Os ingressos antecipados custam R$ 25 e podem ser adquiridos com o DJ Rubinho Owen pelo WhatsApp (47) 9 9932-2695. No local os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 40. As mulheres não pagam até às 23h. Haverá apresentação da banda Em Off e de Mário Júnior. O estacionamento é gratuito. O Coliseu fica localizado na rua Florianópolis, 1537.

6. Festa de São Judas Tadeu

No domingo, a Paróquia São Judas Tadeu, do Águas Claras, celebra seus 20 anos com uma programação especial. As atividades começam às 9h, com um cortejo dos festeiros saindo do Corpo de Bombeiros em direção à Igreja Matriz. Às 9h30, será realizada a Santa Missa com a presença da relíquia de São Judas Tadeu, presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck.

Após a celebração, a comunidade poderá participar dos festejos, que incluem a tradicional Roda da Fortuna, serviço de bar e cozinha com venda de churrasco e buffet variado, além de baile animado pela Banda Lida Campeira. A rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras, será interditada até o domingo por causa da festa.

