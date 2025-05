A manhã desta quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, foi marcada por intensa movimentação na comunidade do bairro Rio Branco, em Brusque, por ocasião da festa em honra a São José Operário, padroeiro da capela que leva seu nome.

O evento, pois, que chegou à sua 19ª edição, teve início com a Santa Missa às 9h30, presidida pelo padre Padre Reinaldo Schmitz.

Logo após a celebração, o ambiente se transformou, e o cheiro do tradicional churrasco de igreja, com seu tempero característico, espalhou-se pelo entorno, confirmando que as festividades estavam oficialmente abertas.

Além disso, a estrutura contou com serviços de bar e cozinha, roda da fortuna e demais atrações típicas de eventos comunitários, compondo um cenário remetendo à essência das festas de igreja do interior.

Festa reúne gerações

Desde as primeiras horas da manhã, o movimento se mostrou expressivo, com cada espaço sendo ocupado gradualmente, antecipando assim, a grande presença de público.

Já no horário do almoço, essa expectativa se confirmou, quando todas as mesas estavam preenchidas, evidenciando o sucesso da festividade e reforçando o clima de alegria entre os participantes.

Famílias inteiras, casais, jovens e idosos fizeram questão de prestigiar a programação, marcada por reencontros e momentos de confraternização.

Festa sob tempo seco

Outro fator que contribuiu para o sucesso do evento foi o tempo seco, favorecendo a permanência das pessoas no local e permitiu que a comunidade aproveitasse cada detalhe preparado com tanto carinho.

Vale destacar que as festividades seguem ao longo do dia, proporcionando ainda mais oportunidades para que a comunidade brusquense, como um todo, continue prestigiando este momento especial.

Para eternizar os melhores momentos desta quinta-feira, você, caro leitor, está convidado a então conferir uma belíssima galeria de fotos registrada pela reportagem.

São diversas cenas que retratam toda a beleza e o clima festivo da celebração, disponíveis logo após os anúncios.

Os clique da festa

